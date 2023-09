Ciclismo: Gaia Tormena sbanca la tappa di Coppa del Mondo di Barcelona

Senza dubbio, Gaia Tormena ha dimostrato un dominio assoluto al Park Montjuic di Barcellona, Spagna, nella tappa di Coppa del Mondo Xc Eliminator. La sua prestazione è stata eccezionale fin dall'inizio, con il verdetto già apparentemente scritto alla fine del primo dei due giri del percorso.

Gaia Tormena è stata semplicemente imbattibile nelle sezioni tecniche del percorso, dove ha ampliato costantemente il suo vantaggio. Alla fine, ha accumulato un impressionante vantaggio di novanta punti nella classifica generale, distanziando nettamente la sua rivale tedesca Marion Fromberger, la quale ha guadagnato 65 punti (classificandosi al secondo posto sia nella prova di qualificazione che in finale) e ora ha un totale di 291 punti.

La partita si è praticamente decisa nella prima curva della finale, con Tormena in testa e Fromberger in seconda posizione. Subito dopo, durante la discesa della doppia scalinata, Gaia Tormena ha scavato un solco insuperabile. Il vantaggio della campionessa del mondo ha continuato a crescere per il resto della gara.Gaia Tormena, rappresentante del team Gs Lupi Valle d'Aosta, ha chiuso la gara in modo straordinario, con un tempo di 1 minuto e 23,74 secondi.

Ha praticamente smesso di pedalare negli ultimi 200 metri, dimostrando il suo controllo sulla situazione. Ha preceduto Marion Fromberger di ben 1,62 secondi, con l'austriaca Katharina Sadnik al terzo posto con un ritardo di 7,21 secondi, e la brasiliana Marcela Lima Matos al quarto posto con un ritardo di 14,10 secondi.

Gaia Tormena ha anche stabilito il miglior tempo nella gara di qualificazione a cronometro, registrando un tempo di 40,34 secondi, superando Marion Fromberger (41,03 secondi) e la brasiliana Iara Caetano Leite (41,50 secondi).

Nella fase a eliminazione diretta, Gaia Tormena ha continuato a dominare, registrando il miglior tempo nella prima batteria con 1 minuto e 28,06 secondi, superando la francese Coline Clauzure di 37 centesimi di secondo, oltre all'olandese Annemoon van Dienst e alla francese Margaux Borrelly.

La semifinale è stata un'affare rapido, con Gaia Tormena che ha continuato a comandare dalla prima pedalata, registrando un tempo di 1 minuto e 26,88 secondi. È stata seguita dalla brasiliana Marcela Lima Malos (con uno scarto di 95/100 di secondo), dalla Clauzure e dall'olandese Didi de Vries.