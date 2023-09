Ciclismo: Vittone, Saravalle e Borre protagonisti nella 'Acquaroli' di Iseo

La 22esima edizione della ‘Internazionale’ di Iseo (Brescia), già GimondiBike, da quest’anno è intitolata a Dario Acquaroli, prematuramente scomparso lo scorso anno, GranFondo di 47.5 km che ha visto, oggi, grandi protagonisti Andreas Vittone, Alessandro Saravalle e Gabriel Borre.

Cinque atleti in pratica in fuga dalla prima pedalata, gruppetto che a sei chilometri dal traguardo è costretto a fermarsi a causa del percorso ‘occupato’ da dei cavalli; alle loro spalle, a inseguire un terzetto capeggiato da Alessandro Saravalle, e una coppia, con a tirare Andreas Vittone. Ai ‘cinque’ dal termine, l’azione decisiva di Jakob Dorigoni (Torpado Factory; 1h 43’36”), che precede di 9 e 13” Nadir Colledani (Santa Cruz; 1h 43’45) e Jacopo Billi (Scott Racing; 1h 43’50”). Quarto posto a Andrea Siffredi (Scott Racing; 1h 44’05”) e quinta piazza assegnata in volata, dove prevale Gioele De Cosmo (Scott Racing; 1h 44’38”33) che ha ragione per una manciata di decimi sulla bella rimonta di Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1’44’38”95), in teoria miglior Under 23 al traguardo, in pratica sesto Open. All’8° posto Alessandro Saravalle (Silmax Racing; 1h 44’38”); 18° assoluto, miglior Juniores, Gabriel Borre (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 51’51”).

Al femminile, successo della Juniores, 55° assoluta, Giada Martinoli (Mtb San Paolo; 2h 02’10”); 82° assoluta, 4° Donne e 3° Elite, Gaia Tormena (Gs Lupi; 2h 07’56”’).