ncontro in Regione per la Valle d’Aosta protagonista della Coppa del mondo di sci alpino

L’ultimazione dei preparativi per le gare di Coppa del mondo di Cervinia e il rilancio della candidatura di La Thuile nel panorama dei grandi eventi del “Circo bianco” sono stati i due temi dell’incontro che si è svolto oggi, mercoledì 6 settembre, a Palazzo regionale. Al tavolo gli Assessori regionali Luigi Bertschy, Giulio Grosjacques e Luciano Caveri che hanno accolto il Presidente della FISI Flavio Roda, con il Presidente dell’Asiva Marco Mosso, il delegato FISI Dante Berthod e il referente Grandi eventi Marco Albarello, accanto ai rappresentanti delle funivie Società La Thuile Daniele Collomb e Corrado Giordano, al sindaco di La Thuile Mathieu Ferraris e al Presidente della Società Cervino Federico Maquignaz.

È stato un incontro proficuo – dicono gli Assessori Bertschy, Grosjacques e Caveri – per fare il punto di lavori di preparazione delle gare di Cervinia, per ribadire il ruolo che la Regione crede possa rivestire La Thuile nei prossimi calendari di Coppa del mondo, ma anche per sottolineare l’impegno, anche economico, che l’amministrazione regionale sta portando avanti per l’ammodernamento di impianti e funivie e, più in generale, per il rilancio degli sport invernali, che sono un determinante momento turistico e promozionale per la nostra regionale, ma che devono anche essere occasioni di vita attiva per tutta la comunità valdostana.

Nel definire le gare della Coppa del mondo Cervino Speed Opening 2023 un “evento innovativo perché abbraccia due nazioni e determinante anche per l’alta quota, elemento questo da tenere di particolare conto se si pensa a cosa sta succedendo a livello climatico” il Presidente della FISI Flavio Roda ha sottolineato che la Valle d’Aosta si è già dimostrata all’altezza delle aspettative nelle scorse edizioni di Coppa del Mondo che si sono svolte a La Thuile, lasciando così anche alla località sciistica della Valdigne aperte le porte al rilancio della suo candidatura per un suo reinserimento nei prossimi calendari di sci alpino.