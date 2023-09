Ginnastica: Concluso lo stage con l’ex azzurra Greta Merlo

Quarantacinque ginnaste, provenienti dal Nord Italia, hanno partecipato allo stage organizzato da PGS (Ente di promozione sportiva - Polisportive giovanili salesiane) al centro sportivo di Valtournenche, gestito dal Club des Sports.

Nei giorni scorsi le giovani atlete della ginnastica ritmica si sono allenate sotto lo sguardo attento di Greta Merlo, ex atleta di serie A.



Le quattro giornate di lavoro hanno chiuso le iniziative estive della società valdostana, che si prepara a riprendere la normale programmazione autunnale e invernale. Anche quest’anno il Club des Sports organizzerà corsi di ginnastica ritmica per tutti i livelli, utilizzando le palestre di Aosta, Saint-Vincent, Variney e Valtournenche. Verranno inoltre proposti corsi di giocomotricità e preacrobatica per i più giovani e di total body per gli adulti.