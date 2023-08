Martina Berta sesta nella tappa di Coppa del Mondo di Pal Arinsal

Luci e ombre, domenica 27 agosto, a Pal Arinsal (Vallnord; Andorra) nella giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di MountainBike. In programma, dal mattino, il Cross country Olimpico, che consegna le ottime prestazioni di Martina Berta e Nicole Pesse, mentre Andreas Vittone, fortemente indisposto, non può mantenere lottare per le posizioni di vertice.

Negli Elite Donne, Martina Berta (Santa Cruz Rosckshox; 1h 16’13”) conquista una prestigiosa sesta posizione, con un ritardo di 2’04” dall’austriaca Under 23, già protagonista ai Mondiali di Glasgow, Mona Mitterwallner (1h 14’09”); salgono sul podio la svizzera Alessandra Keller (1h 14’43”) e la campionessa del mondo, la francese Pauline Ferrand-Prevot. Negli Under 23 Donne, brillante la prestazione di Nicole Pesse (Rdr Italia Leynicese), che rimedia a una partenza non al fulmicotone con una grande rimonta: nella seconda metà di gara – la terza e quarta tornata - fa segnare i suoi migliori tempi sul giro e chiude al 13° posto, con il crono complessivo di 1h 04’19”. Al vertice della classifica il duo elvetico Noelle Buri (59’56”) e Ronja Blochlinger (1h 00’20”), con terza la francese Noemie Garnier (1h 00’54”). Al maschile, si è subito rivelata una giornata molto difficile per Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem), afflitto da problemi gastrointestinali e costretto a fermarsi per due volte durante il percorso e dare di stomaco. Vittone chiude in 28° posizione, con il tempo di 1h 07’08” nella gara vinta dallo statunitense Riley Amos (1h 01’14”, a precedere la coppia francese composta da Adrien Boichis (1h 01’27”) e Luca Martin (1h 01’45”). Martina Berta era reduce da una grande prestazione, nel tardo pomeriggio di venerdì, nell’Xcc – Short track, quando ha conquistato il miglior piazzamento in carriera nella specialità, con il quarto posto, in 21’00”, Martina Berta (Santa Cruz Rockshox), a soli 7” dal podio e a 24” dalla vincitrice, la svizzera Alessandra Keller (20’36”), che ha preceduto la britannica Evie Richards (20’42”) e l’olandese Puck Pieterse (20’53”).

CMJ Pista

Etienne Grimod (Pool Cantù Gb Team) ha conquistato, ieri, la decima posizione dell’Inseguimento individuale dei Campionati Mondiali Juniores su Pista, rassegna che si conclude oggi a Calì (Colombia). Prova che vede l’azzurro Luca Giaimi (3’07”247; 57.677 km/h) conquistare la medaglia d’argento alle spalle del britannico Matthew Brennan (3’07”092; 57.725 km/h), con bronzo al russo VladimirGoncharov – al via senza ‘bandiera’, ovvero atleta neutrale individuale -, che vince la finale di consolazione opposto al belga Milan Van den Haute. Nella qualifica del giorno precedente, Etienne Grimod aveva fatto registrare la decima prestazione, in 3’13”407, alla media di 55.840 km/h. Conclusione della rassegna iridata mondiale Juniores, oggi, con il valdostano impegnato nel km da fermo; Grimod sarà al via della 20° batteria, opposta al kazako Rizvan Beisenbayev.