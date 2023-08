A Fasolis e Goria l’edizione 2023 del Tour des Salasses a La Salle (Vd’A)

Non è stato clemente il tempo, questa mattina, per l’edizione 2023 del Tour des Salasses, GranFondo di MountainBike organizzata dal Vc Courmayeur MB, con tracciato che toccava i tre comuni della Valdigne – partenza e arrivo a La Salle, transitando per Morgex e Pré-Saint-Didier – che ha visto imporsi, nella Marathon, Costanza Fasolis e Stefano Goria e, nella Classic, Federico Piero Ottino e Laura Squarise.

Marathon di 75 km che si risolve con i distacchi risicati – i primi quattro in una trentina di secondi -, con vittoria che fa a Stefano Goria (MenteCorpo; 3h 31’43”) a precedere il colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo (Hubbers; 3h 31’55) e Dario Cherchi (Ktm-Alchemist-Powered; 3h 31’59”) e quarto Andrea Siffredi (Scott Racing Team; 3h 32’15”). Quinta posizione, attardato di 3’23” dal vincitore, per Alessandro Saravalle (Silmax Racing Team; 3h 35’05”); 11° Giuseppe Lamastra (Silmax Racing Team; 3h 48’57”); 35° Denis Donzel (Vc Courmayeur MB; 4h 25’44”; 5° Elmt). In 41° posizione assoluta, 1° della competizione femminile, Costanza Fasolis (Mente Corpo; 4h 33’26”).

Nella 50 km Classic, successo di Federico Piero Ottino (MagiCuneo; 2h 29’44”), davanti a Francesco Pangella (Rostese; 2h 32’22”) e a Andrea Silvani (Silmax Racing Team; 2h 32’28”). Quinto, primo M2, Michele Piras (Marchisio Bici; 2h 34’12”) e, quinto, vincitore tra gli Juniores, Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini; 2h 34’12”). In 34° posizione assoluta, Laura Squarise (La Fenice; 3h 05’48”), prima Juniores Donne; 38°, 10° Junior, Andrea Brunier (Orange Bike Team; 3h 11’12”); 47°, prima Donne Open, Martina Stirano (Rdr Italia Leynicese; 3h 26’34”); 51° Davide Impieri (Vc Courmayeur MB; 3h 34’38”; 7° M4).



MountainBike

Buon secondo posto, ieri, di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta), nella 2° Coppa d’estate – Campionato provinciale Bergamo di Cros Country, nella prova riservata agli Allievi primo anno, disputata a Gandosso – Cascina Riviero (Bergamo).