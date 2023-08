Ciclismo: Pesse e Vittone brillanti nell'Xcc di Coppa del Mondo

Torna la Coppa del Mondo di Cross country con la trasferta nel Principato di Andorra, a Pal Arinsal, dove ieri era in programma l’Xcc – Short track riservato agli Under 23, con Nicole Pesse e Andreas Vittone a conquistare piazzamenti di assoluto prestigio.

Prima a confrontarsi sul tracciato pirenaico la categoria femminile, gara vinta dalla svizzera Ronja Blochlinger (18’36”) a spuntarla in volata sulla neozelandese Samara Maxwell (18’36”) e, a 20”, la connazionale Noelle Buri (18’56”). Buon 15° posto, e seconda fila in griglia per l’Xco di domenica, di Nicole Pesse (Rdr Italia Leynicese; 20’35”).

Gara combattuta al maschile, con i primi sedici della classifica racchiusi in meno di un minuto. A imporsi è il francese Adrien Boichis (20’37”), a precedere lo statunitense Riley Amos (20’39”) e il brasiliano Alex Junior Malacarne (20’46”). Ottima ottava posizione di Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 21’05”). Questo pomeriggio, sempre per l’Xcc, sarà il turno degli Elite che, al femminile, alle 17.15, vedrà impegnata Martina Berta (Santa Cruz).

Domenica, chiusura della tappa pirenaica con l’Xco: alle 8.30 e 10.30 gli Under 23; alle 13 e 15.30 gli Elite.

Programma gare

Bassa e Alta Valle nel palinsesto del fine settimana delle ruote grasse nella nostra regione. Sabato 26, dalle 14.30, ad Arnad, organizzato dal locale Vtt, la quinta prova del Gran Premio Giovanissimi; domenica 27, dalle 9, a La Salle, l’edizione 2023 del Tour des Salasses, Marathon che si sviluppa nei comuni della Valdigne, tra La Salle, Morgex e Pré-Saint-Didier. In contemporanea, nella verde di Maison Gerbollier, la seconda prova dello Yong Skills Champions – circuito valdostani di Abilità riservato a Esordienti e Allievi.