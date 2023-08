Biathlon: Valdostani protagonisti ai prossimi Campionati Italiani

Campionati italiani di Biathlon estivo, venerdì 25 e sabato 26 agosto (Sprint e Inseguimento), a Forni Avoltri (Udine), dove sarà presente la squadra Asiva. Gli allenatori Marino Oreiller e Gianni Gens, hanno convocato dodici atleti: Michelle Saracco (Sc Brusson), Nadège Gontel (Sc Granta Parey), Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle), Chiara Barailler, Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace), Simone Bétemps (Fiamme Gialle), Lorenzo Bonino (Gs Godioz), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche), Manuel Contoz, Michel Deval (Sc Amis de Verrayes), Alessandro Rizzi (Sc Champorcher).

A cavallo della rassegna tricolore, tutte le nazionalii azzurre saranno in raduno nella località friulana, nel periodo dal 23 al 31 agosto, con periodi di allenamento differenti in base alla squadra di appartenenza. Nel gruppo Elite e Milano Cortina 2026, convocazione per Samuela Comola, Martina e Beatrice Trabucchi, Michela Carrara, Sara Scattolo, Didier Bionaz, David Zingerle (Cse), Cédric Chirstille (Fiamme Gialle), Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri). Negli Junior/Giovani ci saranno Alice Pacchiodi (Fiamme Gialle), Ilaria Scattolo (Cse), Nicolò Bétemps (Fiamme Oro).

Sci nordico

Gruppo Giovani di Fondo in raduno, dal 21 al 31 agosto, a Moena (Trento). Tra i selezionati Virginia Cena (Fiamme Gialle) e Tommaso Cuc (Cs Carabinieri). La squadra Milano Cortina 2026 è impegnata, dal 21 al 26 agosto, ad Anterselva (Alto Adige). Al lavoro anche Nadine Laurent (Fiamme Oro), Federica Cassol, Cristina Pittin, Mikael Abram (Cse).

Sport invernali

Quinto appuntamento de ‘l’aperitivo con il Campione’, il 30 agosto, dalle 19, al Grand Hòtel Billia di Saint-Vincent, ospiti Giorgia Collomb, Tatum Bieler e Alice Calaba. Con le tre giovani promesse dello Sci alpino, l’allenatore delle squadre Asiva, Luca Liore, e il tecnico della nazionale azzurra Henri Battilani.