Tour des Salasses, sfida fra campioni ad alta quota a La Salle

L’orologio corre veloce verso domenica, il giorno della disputa del 4° Tour des Salasses, la classica offroad di La Salle che riaprirà le ostilità di alcune challenge importanti come la Marathon Bike Cup Specialized, l’Appennino Superbike e come anche il Marathon Tour Fci.

In una domenica che segna la completa riapertura delle attività di mtb con tante gare nel calendario, molti big hanno dato la loro disponibilità a gareggiare in Val d’Aosta a cominciare da due campioni plurititolati come il russo Aleksei Medvedev e il colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo, ma attenzione a due italiani in ascesa come Siffredi e Cherchi mentre fra le donne spiccano i nomi di Fasolis e Picca.

Teatro della sfida saranno i 75 km per 2.800 metri del percorso lungo, uno dei tracciati ormai classici della mountain bike italiana, forse tra i più severi considerando ad esempio la lunga saluta di Les Ors, di ben 9 km. L’alternativa sarà il percorso Classic di 50 km per 1.750 metri. Ambedue i percorsi si snodano nel territorio dei comuni di La Salle, Morgex e Pré-Saint-Didier. Sei aree ristoro per gli atleti, con distribuzione di sali minerali Ethic Sport per una corretta integrazione e ottimizzare la performance di gara, e quattro aree tecniche previste. Il via dal Bike Park di La Salle, sempre alle 9 per entrambe le competizioni.

Tra la partenza e l’arrivo dei primi è prevista la seconda prova del circuito di abilità per le categorie giovanili Young Skill Champion 2023, con premio di partecipazione e assegnazione delle maglie di leader del circuito.

La quota di partecipazione alla corsa è di 55 euro per la Marathon e 40 euro per il Classic, iscrizione possibile fino a giovedì. Il ritiro dei numeri e dei ricchi pacchi gara (comprensivi tra l’altro di due integratori Ethic Sport, una bottiglietta d’acqua Monte Bianco, una bottiglietta di birra artigianale Alpen Beer, una fascetta tecnica sottocasco logata Avis e personalizzata, un dolce Sablé) sarà possibile già al sabato dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 7 alle 8.

A fine gara pasta party aperto a tutti i concorrenti, nel quadro del quale si svolgeranno le premiazioni con prodotti tipici della cooperativa Cofruit di Pré-Saint-Didier, birre artigianali Alpen Beer, vino bianco di Morgex e La Salle della maison Vevey Albert. Ci sarà anche una speciale premiazione Avis per tutti i biker con cartellino di donatore di sangue. Saranno premiati i primi tre assoluti e di categoria dei due percorsi.

All’interno del villaggio di gara saranno presenti anche gli stand delle due gare consociate al Tour des Salasses attraverso l’ulteriore circuito Dal Monte Bianco all’Adriatico, ossia la GF di Bertinoro per la Romagna e la Rampiconero per le Marche, che proporranno prodotti tipici esattamente come gli organizzatori valdostani.