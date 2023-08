Ciclismo: Al torinese Fabio Lanzone la Gressan – Pila 2023

Fa caldo sin dalla partenza e primi chilometri condotti a buona andatura, con i favoriti della vigilia a dettare il ritmo in testa al gruppo, ma senza provocare scossoni e grandi accelerazioni. Appena sotto la frazione di Perrial sono rimasti in cinque a condurre e, un chilometro sopra la stessa frazione, rimangono in quattro a giocarsi il podio. A cinque chilometri dal traguardo, l’allungo decisivo del torinese Fabio Lanzone (Rodman Azimut; 52’27”; 1° Elmt) che precede di 13” e 27” secondi gli ex compagni di fuga, il ligure Giovanni Ottonello (52’40”; 1° M1; 3° nell’edizione 2022 alle spalle di Cuaz e Cabras) e il valdostano Kristian Cabras (52’54”; 2° Elmt). In quarta posizione un altro ligure, Stefano Prandi (53’31”1° M5) che ha perso contatti dagli altri fuggitivi nelle rampe conclusive. Quinta posizione a Giacomo Lambertoni (3° Elmt), 6° Luca Gallo (1° M2) e, dal 7° all’11° posto, una cinquina di valdostani: Thierry Montrosset (Swatt club; 57’14”), Alessandro Ghia (Panaché; 57’17”), Jacques Tercinod (Gs Aquile; 58’04; questi ultimi tre occupano le posizioni dal 4° al 6° della graduatoria riservata agli Elmt); 10° Christian Vallet (Gs Aquile; 58’07”2° M2) e 11° Marco Dovana (Comola Bikaffé 36; 1° M3).





Al femminile, altra gara in solitaria di Giulia Soffiati (Swatt club; 1h 05’30”), che chiude in 32° posizione assoluta, abbassando il suo limite nella gara 2’30” (1h 08’52” del 2022). Otto le iscritte nella competizione al femminile, Soffiati compresa; nella graduatoria Over 30 si è imposta Federica Teppex (Gs Aquile; 1h 19’57”; 72° assoluta), davanti a Flavia Bonato (Velo Gressan; 1h 26’20”; 81°) e a Sonia Nouchy (Gs Aquile; 1h 29’02”; 82°).





Nella classifica per società, vittoria del Panaché. Nella graduatoria per società del Trofeo Adret & Envers, successo del Panache, che colleziona 861 punti, a precedere il Cicli Lucchini, con 658, e terzo l’InBike, a quota 556.





I vincitori di categoria. Elmt: Fabio Lanzone; M1: Giovanni Ottonello; M2: Luca Gallo; M3: Marco Dovana; M4: Davide Erbetta (Team Cycling Center; 18° assoluto); M5: Stefano Prandi; M6: Andrea Lodi (Argon 18; 62° assoluto); M7: Paolo Castellaro (Gs Aquile; 43°); M8: Franco Stroppiana (Mango Bike; 49°); W: Giulia Soffiati; W30: Federica Teppex.