Mountain Bike: Breuil-Cervinia ospita la Ion Cup

Le ruote grasse tornano protagoniste sui sentieri di Breuil-Cervinia. Dopo la spettacolare tappa della Maxiavalanche, il bike park che sorge a oltre 2.000 metri di quota è pronto a ospitare la tappa della Ion Cup, circuito nazionale gravity di mountain bike organizzato da Deepbike. La terza e penultima prova arriverà nell’alta Valtournenche sabato 26 e domenica 27 agosto e chiuderà il pacchetto di eventi estivi legati alle due ruote.

La formula prevede lo svolgimento di tre prove gravity di media difficoltà; la prima sul tracciato scorrevole “Trail 1A” di Plan Maison, la seconda invece sull’impegnativo “Trail 2” di Cime Bianche Laghi disegnato a 2.900 metri di quota. Il gran finale sarà sul “Trail 1D” che da Plan Maison porterà i concorrenti nel centro di Breuil-Cervinia. Questa volta, a differenza della Maxiavalanche di metà luglio, niente partenza mass start; i concorrenti partiranno individualmente ogni trenta secondi. Dunque una gara prima di tutto contro se stessi e il cronometro, senza particolari punti di riferimento.

I trasferimenti tra una “PG” (prova gravity) e l’altra avverranno attraverso gli impianti di risalita, aperti tutti i giorni per gli escursionisti, gli utilizzatori del bike park e gli sciatori che non rinunciano neppure d’estate a un’uscita sul ghiacciaio di Plateau Rosa.

La partenza della gara è prevista per le 9 di domenica 27 agosto ed è aperta a tutte le tipologie di mountain bike: pedalata assistita, downhill o enduro. Sabato 26, dalle 12, la prova riservata agli under 14 che si svolgerà sul percorso di 1.100 metri di Plan Maison.

Dopo le tappe di Caldirola e Passo del Tonale, la Ion Cup è dunque pronta a regalare grande spettacolo sui sentieri della Valle d’Aosta. Saranno numerosi gli atleti e gli appassionati di questa disciplina che si lanceranno a tutta velocità in mezzo a salti, passerelle in legno e paraboliche disegnate nel cuore della valle del Cervino.

Le iscrizioni online (deepbike.com) chiuderanno alle ore 22 di venerdì 25 agosto, poi spazio alla grande festa del ciclismo in cui il divertimento prevale sull’aspetto agonistico, obiettivo primario degli organizzatori.