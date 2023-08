Ciclismo: Etienne Grimod ai Campionati Mondiali su Pista a Cali

A metà agosto, ad Anadia (Portogallo), l’oro continentale – con record mondiale - nell’Inseguimento a squadre e il quarto posto, a 5/10 dal podio nel Km da fermo; dal 23 al 27 agosto, a Cali, in Colombia, un’altra avventura di assoluto rilievo per Etienne Grimod, convocato per il Campionati Mondiali Juniores su Pista.

Sono diciotto gli azzurrini convocati dai Commissari tecnici Edoardo Salvoldi e Marco Villa per la trasferta sudamericana e, tra questi, Etienne Grimod, aosta, diciotto anni il prossimo 25 novembre, tesserato per il Pool Cantù Gb Team (nella foto con il compagno di squadra Matteo Fiorin). Il programma iridato si apre, il 23 agosto, alle 9.30, con i primi turni di qualifica dell’Inseguimento a squadre.