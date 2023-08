Ciclismo: "Memorial Maurizio Bertolini", trionfo per Giacomo Rosato

Grande successo per il "Memorial Maurizio Bertolini", giunto alla 14esima edizione, il giorno di Ferragosto, a Pieve Vergonte (Verbania).

Nella competizione riservata alla categoria Allievi vittoria per Giacomo Rosato (Termopaive Valcavasia), che nella volata a due per il gradino alto del podio, dopo 1h 06’40 per coprire i 76,600 km del percorso alla media di 39,394 km/h, ha preceduto Roberto Capello (Pedale Sanmaurese).

Nel gruppo degli inseguitori, attardati di una cinquantina di secondi, 19° Mattia Agostinacchio (Xco Project – Francesconi Racing); 30° Kristian Blanc (Madonna di Campagna).