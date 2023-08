Ciclismo: Gaia Tormena vince la tappa di Coppa del Mondo Xce a Oudenaarde (BEL)

E' tornata al successo, ieri, Gaia Tormena nella tappa belga di Coppa del Mondo di Xc Eliminator di Oudenaarde (Belgio) e, seppur per soli tre punti, incrementa il vantaggio nella classifica generale; l’aostana sale a quota 278 punti, 52 in più della tedesca Marion Fromberger (226), che vanta nel conteggio di giornata i 30 assegnati per il miglior crono nella qualifica contro il cronometro; terza, più distanziata, Annemoon van Dienst (144). Conclusa la finale Xce, Gaia Tormena s’impone anche nell’Xcc.

Finale che vede scattare al comando la svedese Agnes Abrahamsson, immediatamente tallonata da Marion Fromberg e, terza, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta). Mezzo giro e la tedesca è già al comando, con Tormena che salta la svedese e s’incolla alla ruota di Fromberger. Nella penultima curva del secondo e conclusivo giro, Gaia Tormena (1’45”12) supera all’esterno Marion Fromberger (a 1”84) e va a vincere la tappa nel centro cittadino della località belga; al terzo posto Agnes Abrahamsson (a 4”27) e quarta la francese Coline Clauzure (a 6”67).

In qualifica, Gaia Tormena (53”69) fa segnare la quarta prestazione (che vale 12 punti per la classifica generale), preceduta da Marion Fromberger (51”64), a Agnes Abrahamsson (52”63) e dall’olandese Annemoon van Dienst (53”15).

Seconda batteria dei quarti di finale che vede imporsi Tormena (1’54”25) sulla francese Madison Boissière (a 44/100; semifinale in carrozza per le prime due, e qualifica centrata senza soverchie difficolta per Tormena (1’50”57) e Marion Fromberger (a 33/100) che fanno presto il vuoto e concludono ‘di conserva’ la prima batteria. In archivio la finale Xce, Gaia Tormena si tuffa nell’Xcc – Short track.

A riprova del ritrovato feeling fisico, vince – facendo segnare il miglior tempo di giornata proprio nell’ultimo firo, anche questa gara, chiudendo con il tempo complessivo di 10’36”, a precedere, di 1”63, la danese Line Mygdam (10’38”) e l’onnipresente Marion Fromberger (10’38”; a 1”91). Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo Xc Eliminator è fissato, il 16 settembre, a Parigi, nel tracciato disegnato al Trocadero.