Skirollo: Il circuito riparte da Madona (Let) con Coppa del mondo e Mondiali Jr.: tutti i convocati dal dt Rainer

Coppa del mondo di skiroll riparte da Madona, in Lettonia, con tre giorni di gare fissate tra il 18 e il 20 agosto. L’Italia ricomincia sospinta dalla forza dei risultati ottenuti nella prima tappa di Schuchinsk (Kazakistan), dove gli azzurri hanno fatto incetta di podi (ben 7 solo tra i senior), tra cui spiccano le quattro vittorie in altrettante gare, firmate da Emanuele Becchis (sprint e supersprint), Tommaso Dellagiacoma (10 km TC) e Matteo Tanel (20 km TC). Il programma prevede la disputa della 15 km maschile e della 10 km femminile venerdì 18 agosto, a cui seguirà la supersprint di sabato 19. Gran finale domenica 20 con la 20 km mass start per gli uomini e la 15 km nello stesso format per le donne.

Il direttore tecnico Michel Rainer ha deciso di convocare otto atleti per la trasferta baltica. Nella squadra maschile presenti ovviamente Matteo Tanel ed Emanuele Becchis, insieme a Riccardo Lorenzo Masiero, Tommaso Dellagiacoma, Giovanni Lorenzetti, Michele Valerio e Riccardo Munari, mentre tra le donne presente la sola Elisa Sordello per la squadra senior. Dolci ricordi per gli azzurri lo scorso anno a Madona, dove nella 30 Km Low Total Climb ci fu una storica tripletta con il podio Tanel – Dellagiacoma – Becchis. Nella storia dello skiroll sono diciotto i podi totali dell’Italia nella località lettone, frutto di otto vittorie (Tanel 2021 e 2022, Emanuele Becchis 2015, 2018, 2021 e 2022 tra gli uomini; Lisa Bolzan 2018 ed Elisa Sordello 2022 tra le donne), quattro secondi e cinque terzi posti.

Dopo la cancellazione dei Mondiali senior di Lazzate, originariamente in programma nella cittadina brianzola dal 10 al 13 agosto, la rassegna juniores è stata spostata in Lettonia per il secondo anno consecutivo, nuovamente in concomitanza della Coppa del mondo. L’Italia dovrà difendere il bottino di sei medaglie conquistate nell’ultima rassegna, che ha visto Anna Maria Ghiddi e Sabrina Borettaz fregiarsi del titolo di campionesse iridate rispettivamente nella 15 km e nella sprint. La prima distanza impegnata sarà la 10 km individuale maschile e la 7.5 km femminile di venerdì 18, con la supersprint già fissata per il giorno successivo, e la 20 km maschile e la 15 km femminile a chiudere la manifestazione domenica 20 agosto.

Il presidente Flavio Roda, con delibera numero 78 dell’8 agosto 2023, ha ufficializzato i nomi dei partecipanti all’evento:

SQUADRA NAZIONALE GIOVANI

Marco Gaudenzio

Anna Maria Ghiddi

Vanessa Cagnati

Maria Invernizzi

ATLETI NON APPARTENENTI ALLA SQUADRA NAZIONALE MA SELEZIONATI PER SCELTA TECNICA