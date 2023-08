Ciclismo: Martina Berta ottima settima nell’Xco dei Mondiali di Glasgow

Con il senno di poi – ma anche dei pronostici – ieri mattina nel Cross country olimpico Elite Donne dei Campionati Mondiali di Glasgow (Scozia) si gareggiava soltanto per la medaglia di bronzo. A conti fatti, oro all’inarrivabile Pauline Ferrand-Prevot e argento a Loana Lecomte, doppietta francese alla quale Martina Berta – non certo al meglio della condizione - ha risposto con un più che soddisfacente settimo posto.

Nel primo giro Loana Lecompte tenta la fuga, ben presto raggiunta e staccata dalla connazionale Pauline Ferrand-Prevot che, senza voltarsi indietro, inanella giri veloci e mette tra sé e le avversarie un abisso. Ferrand-Prevot, in 1h 24’14”, bissa l’oro conquistato due giorni prima nell’Xcc – Short track, precedendo di 1’14” la connazionale Loana Lecompte (1h 25’28”). A lungo in terza posizione, in caccia delle transalpine, la svizzera Alessandra Keller, che nei due giri finali cede e conclude in quinta posizione, in 1h 26’37”. Per il bronzo resta una faccenda a due: in lenta ma costante rimonta delle giovanissime Under 23, l’olandese Puck Pieterse (1h 25’41”) che nell’ultima discesa è impeccabile e precede di una manciata di secondi l’austriaca – protagonista degli Europei giovanili 2018 a Pila – Mona Mitterwallner (1h 25’45”). Nell’ultima tornata resiste con tenacia al ritorno della statunitense Gwendalyn Gibson ed è settima Martina Berta (Cse; 1h 28’24”).