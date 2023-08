tRAIL: Ai torinesi Calosso e Rostagno l’edizione 2023 del Tour Trail

I torinesi Camilla Calosso e Lorenzo Rostagno sono i vincitori del Tour Trail della Valle d’Aosta, circuito che ha unito cinque gare di trail disputate sul territorio regionale tra metà marzo e i primi di agosto. Successo con un discreto vantaggio per i due portacolori del Team Marguareis, già al comando alla vigilia dell’ultima gara e presenti a tutte e cinque le prove disputate: Castle’s trail di Verrès, Traverse trail di Arnad, Pink trail di Torgnon, Licony trail tra Morgex e La Salle e Ultramarathon du Fallère di Saint-Oyen.

In ambito femminile Camilla Calosso ha totalizzato 153,78 punti, lasciando a 149,24 Marcella Pont e a 133,16 Daniela Marchi. Quarta posizione per Gloria Passanante (113,32) e quinta per Elena Soncini (100,57).





In campo maschile Lorenzo Rostagno (nella foto acmediapress) ha raggiunto quota 161,64 punti e preceduto Joel Janin (154,37) e Andrea Dellavalle (153,94). A completare la top 5 Francesco Mura (130,57) e Mattia Joly (128,61).

Definito anche l’elenco dei finisher, ovvero dei partecipanti che hanno concluso tutte e cinque le gare del calendario regionale. Sono Camilla Calosso, Marcella Pont, Daniela Marchi, Gloria Passanante, Elena Soncini, Lorenzo Rostagno, Joel Janin, Andrea Dellavalle, Francesco Mura, Mattia Joly, Benoit Chabod, Piero Stefano Falletti, Mario Paonessa, Alex Buchicchio, Ramon Chenal, Mirko Cauteruccio, Andrea Bettinsoli, Michele Piana, Attilio Luboz, Alberto Arzenton, David Ferraris, Luca Petrone, Michele Nania, Luca Tajana, Mirko Fioravanti, Fabio Rigotti e Luca Giovanni Maria Zanderighi. Le premiazioni finali dei circuiti si svolgeranno il 15 ottobre a Saint-Christophe, al termine.

CRONOSCALATA BIVACCO CRAVETTO



Prosegue invece la stagione del Défi Vertical, circuito di gare di sola salita che si chiuderà a metà ottobre. Domenica 20 agosto si tornerà a correre sui sentieri di Issime che portano al bivacco Cravetto. La cronoscalata, organizzata dalla Proloco, taglierà il traguardo delle dieci edizioni. Sarà la terzultima prova del Défi e il percorso di 6,5 chilometri (dislivello positivo di 1.480 metri) del passato è stato confermato.

Novità per quanto riguarda le iscrizioni; gli organizzatori hanno infatti scelto di affidarsi a Wedosport per velocizzare le procedure di registrazione. Sarà possibile iscriversi online fino al 18 agosto, al costo di 25 euro, quota che include anche pacco gara, buono pasto e servizio docce.

A Issime saranno protagonisti anche i più giovani. Sempre domenica è infatti in programma il mini trail aperto agli under 15. Quattro le categorie, impegnate in altrettanti percorsi disegnati nei dintorni del paese. Partenza alle 10, mentre alle 8 il via della gara adulti. Le iscrizioni del minitrail (10 euro) potranno essere effettuate sul posto.