Mountain Bike: Philippot nei trenta ai Campionati Europei giovanili

Penultima giornata dei Campionati Europei giovanili di MountainBike al Ciocco (Lucca), interamente dedicata al Cross country olimpico delle categorie Under 13 e Under 14. Nei ‘primo anno’, buona prestazione di Joel Philippot, mentre non ha avuto fortuna Raphael Tremblan, che non ha concluso la gara quando era in buona posizione a un giro dal termine.

Under 13 * La competizione femminile è stata vinta dalla svedese Lylly Temar (14’43”) davanti alla polacca Natalia Pirog (35’41”) e alla svizzera Yaelle Klauser (36’01). Al 37° posto Nicole Vevey (Courmayeur 1; 43’38”); 45° Arlyn Sposito Lupi 1; 45’19”); 51° Martina Bosonin (Vtt Arnad – Courmayeur 2; 47’56”). Nei maschi, titolo continentale al belga Lars Peers (40’18”), seguito dalla coppia Ceca Samuel Mucha (40’43”) e Vojtecj Rada (40’48”). In 25° posizione Joel Philippot (Lupi 1; 45’51”); 36° Michel Careri (Orange Bike Team; Lupi 1; 47’31”); 61° Lorenzo Rossi (Courmayeur 2; 50’06”); 89° Pavel Pariona Mendoza (Courmayeur 3). Non ha concluso la gara Raphael Tremblan (Courmayeur 1), coinvolto in una caduta al penultimo giro e costretto al ritiro quando occupava la 18° posizione.

Under 14 * A imporsi è la lombarda Mariachiara Signorelli (32’39”), davanti alla Ceca Klotylda Slukova (33’20”) e all’austriaca Johanna Piringer (33’44”). Al maschile, maglia biancobluazzurra di campione continentale allo svizzero Karim Marwan Barhoumi (38’23”), davanti al tedesco Nico Brandl (39’37”) e al pugliese Walter Vaglio (39’48”). In 128° posizione Stefano Pisano (Courmayeur 1); 131° Mathias Consoli (Courmayeur 1); 145° Cesare Fontanelle (Lupi 2); 154° Philippe Imperial (Courmayeur 2).

Chiusura della rassegna continentale, domani, con protagonisti gli Under 15 e Under 16, sempre impegnati nell’Xco.