Ciclismo: Europei al Ciocco, protagonisti Guichardaz e Giangrasso

Grandi prestazioni accompagnano nella giornata conclusiva dei Campionati Europei giovanili di MountainBike le due atlete della Rappresentativa valdostana, Sofia Guichardaz e Elisa Giangrasso, protagoniste di due gare non certo fortunate, che avrebbero potuto regalare enormi soddisfazioni. Guichardaz a metà gara è in zona medaglia, poi un incidente meccanico le fa perdere posizioni e conclude ottima sesta; Giangrasso è nelle migliori dieci, ma una caduta in discesa la relega fuori dalla ‘Top ten’.

Under 17 * Nel giro di lancio, Sofia Guichardaz (Xco Project – Francesconi Racing) e nelle migliori dieci e, in due giri, rimonta e aggancia la terza posizione; poi, la caduta della catena le fa perdere tempo, perde sette posizioni, ma di forza recupera ancora, per concludere i quattro giri al sesto posto, con il crono complessivo di 45’14”, a un minuto esatto dalla medaglia di bronzo. La vittoria è andata alla slovena Marusa Teresa Serkezi (41’15”), davanti all’austriaca Antonia Grangl (43’36”) e alla Ceca Amalie Gottwaldova (44'14”). In campo maschile bronzo a Elia Rial (GagaBike; 46’29”), preceduto dal Ceco Krystof Bazant (46’00”) e dall’austriaco Anatol Friedl (46’14”). In 25° posizione Thierry Philippot (Gs Lupi; Valle d’Aosta 1; 49’41”); 51° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; Valle d’Aosta 1; 51’46”).

Under 15 * Prestazione di rilievo di Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; Valle d’Aosta 2); nei primi due giri è sempre nelle migliori quindici e, nella terza tornata, transita sul traguardo 11°. Aumenta ancora il ritmo e nell’ultima salita scollina ottava; nella discesa conclusiva è vittima di una caduta, perde una manciata di posizioni e conclude 14°, con il tempo di 47’08”, migliore delle italiane in gare. La vittoria va alla svizzera Anhja Grossmann (41’01”), davanti alla Ceca Lucie Grohova (42’52”) e alla slovena Eva Termin (43’51”). Al 64° posto Annie Vevey (Courmayeur 4). In campo maschile, titolo continentale al tedesco Elias Huckmann (46’00”), dvanti all’olandese Daan Bakelaar (46’14”) e al polacco Maksymilian Matyski (46’44”). In 45° posizione Fabien Borre (Cicli Lucchini; Valle d’Aosta 2; 42’48”); 59° Paolo Costa (Gs Lupi; Valle d’Aosta 2; 54’10”); 100° Erik henriod (Lucchini 1); 119° Lamberto Falchi (Courmayeur 4). 54° Kristel Arcodia (Lucchini 1).