Ciclismo: Erja Giulia Bianchi sbanca il Trofeo Germano Barale

Ancora una giornata più che positiva di Mattia Agostinacchio, oggi, nel Gran Premio 12 Martiri, a Borgo Ticino (Novara), riservata alla categoria Allievi. In vetta alla classifica, doppietta del Gb Junior – Pool Cantù), con il fuggitivo Ivan Colombo, che precede, di 45” Jordan Vignati; terzo, a 48”, Giacomo Dentelli (Gb Junior Team Piemonte.

Tra i protagonisti di giornata Mattia Agostinacchio (Xco Project – Francesconi Racing), che vince il Gran premio della montagna, transitando primo nei primi due traguardi volanti e secondo nel terzo e quarto; Agostinacchio chiude in sedicesima posizione, nel gruppo che si gioca in volata l terzo gradino del podio.

Quinto Trofeo Germano Barale, oggi, a Villadossola (Verbano-Cusoi-Ossola), con l categorie femminili, Allievi e Esordienti, al via in un’unica soluzione, su un tracciato di 35 km. La vittoria è andata a Erja Giulia Bianchi (Biesse – Carrera), al traguardo in 1h 03’50”, alla media di 32,898 km/h. Alle sue spalle, a 8”, Anna Bonassi (Mazzano) e Maria Acuti (Gioca in Bici). In 34° posizione assoluta, 5° delle Esordienti primo anno Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team).