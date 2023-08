Collé-Corsini, vittoria per due all’Ultramarathon du Fallère

Sole, ma vento forte e temperature piuttosto basse per la quarta edizione dell’Ultramarathon du Fallère, gara biennale che si è corsa oggi e che ha chiuso il Tour Trail della Valle d’Aosta. Trecento i concorrenti al via delle due prove competitive. A vincere, sul traguardo di Saint-Oyen, sono stati Emilie Collomb, Franco Collé e Simone Corsini (Ultramarathon) e Camilla Calosso e Massimo Farcoz (Tour du Fallère).

Nella 61 chilometri (5.000 metri dislivello positivo) è andato in scena il preannunciato testa a testa tra Franco Collé e Simone Corsini, che si è concluso con una vittoria pari merito. Il trailer valdostano ha subito acquisito vantaggio approfittando dei tratti di salita, l’emiliano ha recuperato tutto lo svantaggio (circa quattro minuti) nella seconda parte più pianeggiante. Hanno deciso di arrivare insieme, hanno tagliato il traguardo dopo 7 ore 41’16”, davanti al piemontese Lorenzo Rostagno, rimasto sempre in terza posizione, in 8 ore 16’51”.

L’ex biker Emilie Collomb si è invece aggiudicata la sua prima Ultramarathon, concludendo in nona posizione assoluta e con il crono di 9 ore 04’12”. Lacrime di gioia ed emozione poco dopo la linea d'arrivo. Per lei una gara sempre di testa, con un costante margine su Agnese Valz Gen, seconda sul traguardo in 9 ore 15’20”. Terzo posto per Lisa Borzani, in 10 ore 25’40”.

La 39 chilometri del Tour du Fallère - 2.700 metri di dislivello positivo - è stata dominata da Massimo Farcoz, sempre al comando con ampio vantaggio e al traguardo in 3 ore 55’55”, nuovo tempo record. Alle sue spalle si sono piazzati Emanuele Stringhetti (4 ore 44’35”) e Marcello Antonin (4 ore 35’37”). La prova femminile è andata alla piemontese Camilla Calosso che, senza particolari pressioni, si è imposta in 4 ore 54’11”; secondo e terzo posto per Giorgia Nichetti (5 ore 07’41”) e Lucia Bellini (5 ore 45’46”).

Quindici squadre si sono invece sfidate nella staffetta, gara che si è svolta sul percorso della 39 chilometri. Vittoria per “Les Geomètres” con Alex Fassy, Andrea Gorret e Pietro Orlando (4 ore 10’18”) su “La cellula dormiente” di Mauro Buvet, Leandro Marcoz e Remo Garino (4 ore 14’55”) e su “Quelli della seupa” formata da Roberto Del Col, Matteo Nigra e Simone Ansermin (4 ore 42’37”).

Una cinquantina di sportivi hanno invece partecipato alla passeggiata solidale di 7,5 chilometri organizzata in collaborazione con l’Associazione diabetici della Valle d’Aosta.

Chiuso il Tour Trail Valle d’Aosta, la stagione prosegue con il circuito Défi Vertical che andrà avanti fino a metà ottobre. La prossima prova è in programma subito dopo Ferragosto; domenica 20 agosto si correrà la decima edizione della cronoscalata al bivacco Cravetto, gara che per la seconda volta fa parte del Défi Vertical. Sei chilometri e mezzo, 1.480 metri di dislivello positivo da affrontare, partenza alle 8.30 dal centro di Issime. Iscrizioni aperte sul portale wedosport.net.