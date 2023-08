Ciclismo: Il Time trial apre l’edizione 2023

Apertura al Ciocco (Lucca), dei Campionati Europei giovanili di MountainBike, con la disputa del Time trial, che definirà le griglie di partenza delle prossime gare

In mattinata, sul tracciato gli Under 15. Al femminile, il miglior tempo è dell’austriaca Johanna Piringer (1’42”016). In 77° posizione Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; 1’54”451); 106° Arlyn Sposito (Gs Lupi Valle d’Aosta; 118° Aurora Agliano (Vc Courmayeur MB); 140° Martina Bosonin (Vtt Arnad). In campo maschile il più rapido è stato il tedesco Benjamin Huber (1’35”893). In 124° posizione Michel Careri (Orange Bike Team); 157° Joel Philippot (Gs Lupi); 171° Lorenzo Rossi (Vc Courmayeur MB); 179° Cesare Fontanelle (Gs Lupi); 184° Raphael Tremblan (Vc Courmayeur MB); 220° Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB); 240° e 241° Mathias Consoli e Philippe Imperial (Vc Courmayeur MB); 263° Pavel Pariona Mendoza (Vc Courmayeur MB).

Nel pomeriggio gli Under 17. Al femminile, il miglior corno è della Ceca Lucie Grohova (1’38”85), con terza la toscana Elisa Ferri (1’40”02). Molto bene, 7°, Sofia Guichardaz (Xco Project – Francesconi Racing; Valle d’Aosta 1; 1’41”51); 33° Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; Valle d’Aosta 2; 1’44”61); 82° Kristel Arcodia (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1’49”05); 131° Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 1’56”23). Al maschile il più veloce è stato il belga Mathias de Keermaeker (1’30”49). in 91° posizione Thierry Philippot (Gs Lupi; Valle d’Aosta 1; 1’36”68); 147° e 148° Paolo Costa (Gs Lupi; Valle d’Aosta 2; 1’38”83) e Fabien Borre (Cicli Lucchini; Valle d’Aosta 2; 1’38”92); 177° Erik Henriod (Cicli Lucchini; 1’40”69); 188° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; Valle d’Aosta 1; 1’41”39); 249° Lamberto Falchi (Vc Courmayeur MB).