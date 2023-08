Record ai Campionati Mondiali Giovanili di Skyrunning – partecipanti da 31 Paesi

Per la quinta volta sul Gran Sasso in Italia - pronti ad accogliere 31 nazioni. ©Luca Cironi

Situato nell'Appennino è il luogo di nascita dell'evento e lo ospiterà per la quinta volta, accogliendo nuovi paesi: Austria, Canada, Cile e Mongolia che partecipano per la prima volta.

Tra i 226 atleti, Brasile, Repubblica Ceca, Italia, Portogallo e Spagna gareggeranno con ben diciotto membri della squadra, mentre Norvegia e Stati Uniti parteciperanno rispettivamente con 15 e 14 atleti.

Con diversi percorsi fatti su misura per le diverse categorie, il punto più alto della Gran Sasso SkyRace® raggiunge i 2.533m di altitudine, mentre il Gran Sasso Vertical raggiunge i 2.136m.

4 agosto – VERTICAL – 3,8 km di lunghezza con 1.033m di dislivello

6 agosto – SKY – 23 km di lunghezza con 2.226m di dislivello positivo

6 agosto – SKY YOUTH A & B – 13 km di lunghezza con 1.300m di dislivello positivo

Quest'anno si sfideranno quattro categorie nelle discipline VERTICAL e SKY dove in palio ci sono i titoli di Campione del Mondo e 75 medaglie. Le categorie sono: Youth A (15-16 anni), Youth B (17-18 anni), Youth C (19-20 anni), U23 (21-22-23 anni).

L'elenco completo dei paesi partecipanti è: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Colombia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Mongolia, Paesi Bassi, Nord Macedonia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e USA.

Per la prima volta, detentori di medaglie continentali prenderanno parte ai Campionati Giovanili, a sottolineare il crescente livello della competizione: Valeria Correa dal Cile, tripla campionessa sudamericana; il francese Louis Dumas e l’italiano Mattia Tanara – rispettivamente medaglia d'argento e medaglia di bronzo ai recenti Campionati Europei in Montenegro.

Altri atleti forti e vincitori di medaglie in passate edizioni includono: Max Palmitjavila (AND), Lea Ancion (AND), Raoul Raus (BEL), Konstantinos Paradisopoulos (GRE), Gianluca Ghiano (ITA), Karen Kobayashi, (JPN), Ingeborg Syntnes Hole (NOR), Gabriela Lasalle (ESP), Iu Net Puig (ESP), Jan Castillo (ESP), Martina Gonfaus (ESP), Nuria Tarragò (ESP), Carrodilla Cabestre (ESP), Jonas Oliva (SUI), Charlie Allmond (GBR), Sophie Rylance (GRB), Josh Taylor (USA).

"Lo skyrunning è un buono sport per i giovani?" - una domanda a cui molti potrebbero essere interessati a conoscere la risposta. Per scoprirlo, la Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport dell'Università di Bologna, svolgerà una ricerca sui volontari di età pari o superiore a 18 anni. L'iniziativa è opera del Dott. Giulio Sergio Roi, già Direttore della Commissione Medica ISF e Presidente della Commissione Giovani che si è occupato della creazione dei campionati.

Lo scopo dello studio è indagare l'idratazione prima della competizione e l'accumulo di lattato nel sangue dopo il VERTICAL.

Cristiano Carpente, organizzatore della gara del Gran Sasso, ha commentato: "La città dell'Aquila e il Gran Sasso d’Italia sono molto lieti di ospitare atleti provenienti da 31 nazioni in questa settima edizione dei Campionati Mondiali Giovanili di Skyrunning. Tre giorni in cui giovani atleti provenienti da tutto il mondo potranno conoscersi, confrontarsi e correre al massimo delle proprie capacità.

Sarà un grande piacere vedere i giovani socializzare in un contesto sportivo, il modo migliore per un futuro migliore.”

“Lo skyrunning incarna le mie passioni e le mie aspirazioni, rappresentando l'ultima sfida e la bellezza delle montagne. Mi spinge fisicamente, mentalmente ed emotivamente," ha commentato il diciassettenne James Underwood dagli Stati Uniti. “Competere nei Campionati Mondiali Giovanili di Skyrunning sarà un'opportunità straordinaria per immergermi in questa disciplina, mettere alla prova il mio coraggio e forgiare ricordi indimenticabili in paesaggi mozzafiato. Lo skyrunning è il mio percorso alla scoperta di me stesso, ricordandomi che la vera libertà sta nel conquistare le vette e nell'abbracciare possibilità illimitate.”

Valeria Correa dal Cile, ha dichiarato: "È una grande opportunità poter competere in Europa. Non vedo l’ora di dare il meglio, gareggiando e condividendo con persone della stessa età. Mi dovrò confrontare con persone di cui non conosco bene il livello, quindi sento che nonostante le medaglie d'oro a livello continentale, sarà una grande sfida e, come ogni gara, prima bisogna correrla!"

Naia Tower-Pierce, team leader per la new entry Canada, ha commentato: “Sono così onorata di allenare sette atleti canadesi talentuosi e motivati e di costruire il futuro dello skyrunning per il Canada e portare visibilità allo sport in Nord America. Non sarebbe stato possibile essere al Gran Sasso, senza l'incredibile supporto dell'International Skyrunning Federation e degli allenatori statunitensi Ryan Kerrigan, John Kerrigan e del capitano della loro squadra Josh Taylor. È un onore collaborare con loro e portare la più grande rappresentativa da oltre l'Atlantico ai Campionati Mondiali Giovanili di Skyrunning. Non vedo l'ora che arrivi questa settimana di gare e di vedere crescere lo sport sia sul Gran Sasso che a casa!”

Nell’edizione 2022 ad Andorra, Spagna, Portogallo e Norvegia erano in testa alla classifica dei paesi, ma con un numero così elevato di squadre e nuovi paesi, il potenziale risultato è del tutto aperto.

L'ISF patrocina gli eventi e li supervisiona con i propri arbitri. Saranno eseguiti test antidoping WADA.