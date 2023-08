Sci alpinismo: dal 4 agosto al via la mostra fotografica del Tour du Rutor

La ventesima edizione della gara di sci alpinismo - unica tappa italiana 2022 de La Grande Course , il circuito internazionale delle gare più prestigiose di tutto l’Arco Alpino e della Cordigliera Pirenaica -si è disputata nel 2022 tra i comuni di Arvier, Valgrisenche e La Thuile . Oltre ad essere una gara decisamente molto tecnica è anche l’occasione per i tanti appassionati della montagna di riscoprire luoghi incontaminati. Nel nostro secolo l’avventura e la riscoperta dei territori è sempre accompagnata da una fotocamera: che sia integrata nello smartphone, o sia una compatta, una reflex o una mirrorless è puramente una scelta personale. A fare la differenza sono l’inquadratura, i colori, le geometrie e le sfumature.

Le fotografie più suggestive saranno in mostra da venerdì 4 agosto, nel borgo medievale di Arvier (AO) dove alle 18 si terrà il vernissage della mostra PhotoAlp Arvier alla presenza delle autorità e del campione Nadir Maguet. In esposizione alcuni tra i migliori scatti fotografici ricevuti per il contest legato alla gara, tra cui quelli dei vincitori Giorgia Pia (1° classificato), Francesco Sisti (2° classificato) e Lorenzo Stella (3° classificato); e alcuni scatti dei fotografi professionisti tra cui Stefano Jeantet, Pierre Lucianaz e Davide Ferrari.