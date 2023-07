Il norvegese Angermund e la bresciana Ghirardi firmano il VK2 di Courmayeur

Vittoria norvegese nel Vertical Courmayeur Mont Blanc, quarta prova del Défi Vertical che si è disputata oggi - sabato - sull’impegnativo sentiero che da Dolonne porta a Punta Helbronner. La gara regina, capace di regalare un altro spettacolo e portare in griglia di partenza 329 atleti, è stata vinta da Stian Angermund, trail runner che in passato si è aggiudicato la Salomon Golden Trail World Series. Lungo gli 11 chilometri - dislivello positivo di 2.000 metri - della gara di Courmayeur, il norvegese ha imposto un gran ritmo vincendo in 1 ora 49’59” e rifilando 4’30” all’alpino lombardo Daniel Antonioli e 6’17” al valdostano Alex Déjanaz. A completare la top 5 Didier Chanoine (1 ora 52’30”) e Jacques Chanoine (1 ora 52’36”).



La bresciana Corinna Ghirardi si è invece imposta nella prova femminile con la sedicesima prestazione assoluta. Ha completato la salita in 2 ore 07’12” e preceduto la francese Jessica Pardin (2 ore 09’21”) e la svizzera Victoria Kreuzer (2 ore 14’29”). Quarto posto per la valdostana Emilie Collomb (2 ore 21’57”) e quinto per Alice Minetti (2 ore 22’44”).



Ieri sera - venerdì - si è invece svolto il VK1 di 7 chilometri tra Dolonne e il Pavillon con 112 concorrenti al via. Successi di Matteo Lora in 52’58” e di Benedetta Broggi in 57’21”, quarta assoluta.



Sabato prossimo riprenderà invece il Tour Trail della Valle d’Aosta con l’ultima tappa del circuito 2023. Il gran finale è in programma a Saint-Oyen, sede dell’Ultramarathon du Fallère, quest’anno abbinato alla sagra del Jambon alla brace. Il 5 agosto si potrà scegliere tra la 61 chilometri (5.000 metri di dislivello positivo) che transiterà in nove comuni oppure la 39 chilometri (2.700 metri di dislivello positivo) che potrà essere corsa individualmente oppure a staffetta di tre concorrenti con cambi ai rifugi Chaligne e Fallère. La novità è rappresentata dalla passeggiata solidale organizzata in collaborazione con l’Associazione diabetici della Valle d’Aosta. Il percorso misura 7,5 chilometri e un dislivello positivo di 400 metri. Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito irunning.it.

