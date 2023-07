Ciclismo: Xco degli Yeof, brilla Sofia Guichardaz

Altissimo livello tecnico e agonistico, oggi, a Maribor (Slovenia), teatro degli Eyof – il Festival olimpico della gioventù europea – nel Cross country olimpico, con Sofia Guichardaz che strappa un più che significativo ottavo posto; quarto Elia Rial nella gara maschile.

Al femminile, imprendibili le prime due della classifica, con vittoria della svizzera Anja Grossmann (48’46”), che resiste al tentativo di rimonta della francese Lise Revol (48’48”); terza, attardata di 1’33”, la slovena Marusa Tereza Serkezi (50’19”). Ottima ottava Sofia Guichardaz (Xco Project – Francesconi Racing; 55’52”). Al maschile, successo del Ceco Krystof Bazant (54’53”), davanti al tedesco Elias Hueckmann (55’26”) e all’austriaco Valentin Hofer (55’59”). Quarto posto, a 1’45” dal vincitore e a 40” dal podio per Elia Rial (56’39”).

CIG Pista

Campionati italiani giovanili Pista, dall’1 al 4 agosto, a Forli (Emilia Romagna), alla presenza degli atleti della Rappresentativa valdostana. Il responsabile del settore del Comitato regionale, Philip Balestrini, in collaborazione con il tecnico del Comitato piemontese, Francesco Giuliani, ha convocato Chantal Cuaz (Allievi) e Mélanie Bosonin (Esordienti; Cicli Fiorin Cycling Team) e Kristian Blanc (Allievi; Madonna di Campagna).

Mountain Bike

Campionati Europei giovanili di Cross country, dall’1 al 6 agosto, al Ciocco (Lucca), dove sarà presente la Rappresentativa valdostana. Il selezionatore del Comitato valdostano, Roberto Aresca, coadiuvato da Davide Aresca, ha convocato: Sofia Guichardaz (Xco Project – Francesconi Team; Allievi Donne), Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; Allievi Donne), Alessandro Fantone, Fabien Borre (Cicli Lucchini; Allievi), Paolo Costa, Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; Allievi). Il programma: 2 agosto, Time trial; 3 agosto, Team relay; 4 agosto, Xcc; 5 agosto, Xco Under 14; 6 agosto, Xco Under 16. Oltre ai sei atleti della Rappresentativa; alla manifestazione sono iscritti anche una ventina di valdostani, in rappresentanza del Cicli Lucchini, Vtt Arnad, Orange Bike Team, Vc Courmayeur MB, Gs Lupi Valle d’Aosta.

Mountain Bike

Raduno, dal 22 luglio all’1 agosto, a Pejo (Trento), della squadra nazionale di Cross country, stage al quale prenderà parte Gabriel Borre (Ktm-Protek-Elettrosystem).