Over 40 pronti per i primi Mondiali Master Skyrunning

Ambientati nello spettacolare Parco Nazionale del Gran Paradiso in Italia, i primi Campionati Mondiali Masters Skyrunning sono pronti a prendere il via. ©iancorless.com

laghi turchesi e vette imponenti, il percorso è ambientato nelle ex riserve di caccia reali del Parco Nazionale del Gran Paradiso vicino a Torino. Il durissimo percorso è lungo 55 km con 4.141m di dislivello su sette colli, toccando morene e nevai fino a un'altitudine di 3.002m.

In questi primi Mondiali Master di Skyrunning verrà disputata una sola disciplina: la SKYULTRA. La gara è open e assegna medaglie e titoli mondiali ai primi tre uomini e donne over 40 che taglieranno il traguardo. Diciassette squadre nazionali ufficiali parteciperanno alla lotta per le medaglie nazionali d'oro, d'argento e di bronzo.

In palio ci sono 18 medaglie individuali. Il ranking per Nazioni, invece, si basa sui quattro migliori risultati, almeno uno per genere, nelle tre categorie di età: Over 40 (dai 40 ai 47 anni), Over 48 (dai 48 ai 55 anni) e Over 56 (dai 56 anni in su). In fila per le medaglie e i titoli che rappresentano i loro Paesi ci sono campioni del passato e medagliati attuali, tra cui:

• Andy Symonds (GBR) – Medaglia d'argento SKYULTRA ai Mondiali 2016

• Tom Owens (GBR) – Medaglia d'argento SKY ai Mondiali 2016

• Anna Strakova (CZE) – Plurivincitrice delle Skyrunner® World Series e cinque volte vincitrice della Sierre Zinal e del Monte Kinabalu

• Shiho Iwadate (JPN) – Medaglia di bronzo ai Campionati Asiatici

• Therese Sjursen (NOR) – Plurivincitrice VK e ora runner SKYULTRA

• Cleverson Del Secchi (BRA) – Medaglia d'argento SKYULTRA ai Campionati Sudamericani 2023

• Mariana Scarpelli (BRA) – Medaglia di bronzo SKYULTRA ai Campionati Sudamericani 2023

A loro si uniscono e puntano alle medaglie individuali gli spagnoli Pere Aurell e Nuria Dominguez; e dall'Italia Luca Arrigoni e Fulvio Dapit.

Andy Symonds, 42 anni, dal Regno Unito, ha commentato: “Sono davvero entusiasta di tornare alla Royal Ultra SkyMarathon. Ho corso qui quattro anni fa e ho ottimi ricordi di un bellissimo percorso su un terreno di alta montagna con viste assolutamente mozzafiato. Migliore è il percorso, più veloce mi sembra di correre e più mi godo l'esperienza! Il Gran Paradiso ha tutti gli ingredienti per questa ricetta! Non vedo l'ora di condividere alcuni chilometri con i miei compagni di squadra GB e altri amici del circuito di skyrunning!”

“Che si tratti di una gara o meno, sono uno skyrunner ogni volta che sono in montagna”, ha dichiarato la giapponese Shiho Iwadate, 53 anni. “In questa gara, vorrei sfruttare appieno le capacità e le tecniche di arrampicata che ho sperimentato come skyrunner. Lo skyrunning è semplice arrampicata e uno sport che dura tutta la vita. Penso che il ruolo della generazione Masters sia quello di mostrare la mentalità 'fino al cielo' in uno stile 'fast and light' e leggero. Godiamoci 'Less cloud. More Sky'! ”

Il brasiliano João Stresser, a 67 anni è il corridore più anziano in rappresentanza di una squadra. “Mio padre era in Italia durante la seconda guerra mondiale a difendere il Brasile. Indosserò la divisa della mia squadra in suo onore. Ora tocca a me difendere il Brasile nello skyrunning. Mi sento bene e farò del mio meglio.”

La veterana di livello mondiale, Anna Strakova, 50 anni, ha commentato: “Sono molto entusiasta di far parte del Czech Masters Team e non vedo l'ora che arrivi la gara. Mi sono allenata molto ma ho tre bambini piccoli e vivo in un paese senza grandi montagne...quindi non so quanto potrò fare bene in alta quota. Correre una gara è come la vita: piena di salite ripide e discese rocciose! Come sempre, correrò con tutto il cuore e farò del mio meglio durante la giornata.”

Therese Sjursen, 47 anni, in rappresentanza della Norvegia, ha aggiunto: “Non vedo davvero l'ora che arrivi il primo Campionato del Mondo Masters. Da tempo sono curiosa di esplorare questa zona d'Italia e sono entusiasta di testare la mia forza e resistenza su un percorso così tecnico. Come ex specialista dei Vertical, ho la forza in salita, ma trasferirla in discesa è qualcosa su cui lavoro continuamente. Mi sento onorata di rappresentare ancora una volta il mio Paese ed è sempre un piacere farlo nella bellissima Italia.”

Millet, l'azienda francese di attrezzature e abbigliamento per l'outdoor, sarà presente come Official Partner 2023 Masters Skyrunning World Championships. La partnership mette in risalto il patrimonio alpinistico dello skyrunning e quest'anno Millet ha lanciato la prima collezione dedicata alla disciplina.

Ad arricchire l'atmosfera, come nell'edizione 2017, due bande militari accoglieranno i corridori in riva al lago all'arrivo: la Fanfara del Comando della 1° Regione Aerea dell'Aeronautica Militare e la Fanfara dell’Ass. Naz. Bersaglieri di Biella.