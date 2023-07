Ciclismo: Un mese al quarto Tour des Salasses

Un mese al quarto Tour des Salasses

Manca ormai poco più di un mese alla quarta edizione del Tour des Salasses, previsto per il 27 agosto a La Salle. La gara valdostana, entrata nella Marathon Bike Cup Specialized come anche nel Marathon Tour della Fci, è ormai considerata una delle grandi prove del calendario nazionale, con percorsi che mettono alla prova non solo le capacità di resistenza, ma anche le doti di guida su dislivelli importanti.

Il percorso principale misura 75 km per un dislivello di 2.800 metri, degno di un tappone alpino del Giro d’Italia. Le salite importanti non mancano, come quelle di CHARVAZ e di Les Ors, addirittura 9 km di ascesa. La pendenza massima arriva al 14%. Il medio è comunque impegnativo con i suoi 50 km per 1.750 metri, evitando l’ascesa più lunga. I tracciati sono disegnati quali completamente su strade bianche e sentieri, garantendo panorami straordinari nel mezzo delle Alpi, viaggiando sempre in quota.

La partenza del percorso Marathon verrà data dal Bike Park di La Salle in Via Col Serena alle ore 9:00 per entrambe le gare, con una differenza di pochi minuti. Il costo delle iscrizioni è di 55 euro per il lungo e 40 per il medio. A tutto gli iscritti andrà un ricco pacco gara comprendente 2 prodotti integratori Ethic Sport, una bottiglietta d’acqua minerale Monte Bianco, una bottiglia di birra artigianale F.lli Clusaz sponsor dell’evento, una fascetta tecnica sottocasco logata Toir des Salasses Montblanc e Avis sostenitore della manifestazione, un dolce realizzato dalla pasticceria Sablé, un buono per una birra alla spina dopo l’arrivo e un buono per il pasta party, composto da un primo, un secondo e acqua.

Tra la partenza delle gare marathon e classic e l'arrivo del primo concorrente è previsto lo svolgimento della 2 prova del circuito di abilità Young Skill Champions riservato ad esordienti e allievi, con premio di partecipazione a tutti i concorrenti e assegnazione delle maglie di leader del circuito per categorie, maschili e femminili.

Per tutti i partecipanti è stato previsto un particolare accordo con il Camping “Du Parc” di Morgex con uno sconto del 20% per i concorrenti e del 10% per gli accompagnatori. (www.campeggioduparc.com). Potrebbe essere una scelta utile per organizzare una breve vacanza nella bellissima Valdigne, nei comuni di La Salle, Morgex e Pré-Saint-Didier, le cui amministrazioni comunali sostengono l’evento.

Per informazioni: Velo Club Courmayeur, https://www.veloclubcourmayeur.it/tour-des-salasses/, segreteria@veloclubcourmayeur.it, tel. 3939674588