Ciclismo: Le prime maglie rossonere della Pista a San Francesco al Campo

Per la prima volta in assoluto sono assegnati i titoli regionali Pista – Inseguimento individuale, Keirin e Velocità – tutte e tre indossate da Kristian Blanc.

Nell’Inseguimento Allievi Donne, è quarta Chantal Cuaz (Cicli Fiorin Cycling Team; 2’55”) e successo che è andato a Camilla Bezzone (Junior Team Piemonte; 2’45”); in 7° posizione Kristel Arcodia (Gs Lupi Valle d’Aosta; 3’10”).

Nel Kerin Allievi Donne, 6° posizione di Chantal Cuaz, specialità che ha visto imporsi ancora Camilla Bezzone. Conclude al quarto posto anche Kristian Blanc (Madonna di Campagna), e successo di Lorenzo Rossini (Gb Junior Team Piemonte). Non si qualificano nei migliori dodici tempi che disputano la finale Fabien Borre (Cicli Lucchini) e Thierry Philippot (Gs Lupi), che vanno però a far compagnia a Blanc nel podio dei Campionati regionali.

Nella Velocità Allievi Donne, dopo aver vinto la gara di ripescaggio, entra nelle migliori sei con il quarto posto Kristel Arcodia (Gs Lupi), nella prova vinta da Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin Cycling Team). In campo maschile, nei 200 metri, fallisce per meno di un centesimo l’accesso alla finale a otto Kristian Blanc (12”264), così come Fabien Borre (11°; 12”453) e Thierry Philippot (15°; 13”072), e anche in questo caso vanno a completare il podio dei Campionati regionali. i non qualificati accedeva all’Omnium, prova vinta proprio da Kristian Blanc, con 7° Fabien Borre e 8° Thierry Philippot.

Nell’Omnium Juniores – Scratch, Tempo race, Eliminazione, Point race -, ottava posizione di Daniel Saltarelli (Orange Bike Team; 58 punti), e gara vinta da Florian Zambianchi (Pedale Casale) che chiude a quota 145.

Nell’Omnium Esordienti, vittoria di Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team), a precedere Gianmaria Mollo e Giosué Pettiti, entrambi dell’Esperia Piasco. Nella Velocità Esordienti, successo di Cesare Castellani (Cicli Fiorin), con 12° Joel Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta).

Prima giornata di gara, da mercoledì pomeriggio a notte inoltrata, e programma che si è aperto con l’Omnium Giovanissimi, con Claudio Fianco (Orange Bike Team; 34 punti) che conclude al quarto posto, nella gara vinta da Nicolò Casalicchio (Frigo Life; 60).

“Con la due giorni di San Francesco al Campo – commenta il responsabile del settore del Comitato valdostano Fci, Philip Balestrini – si conclude anche questa stagione del Progetto Pista, attività fortemente voluta dal Direttivo valdostano. Siamo molto contenti, sia del Progetto, sia del fatto che per la prima volta nella vita del Comitato abbiamo assegnato le maglie di campione valdostano della Disciplina”.