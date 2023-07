Ciclismo: Berta oro, Pesse e Borre bronzo agli Italiani Xco di Maser

Negli Elite Donne, si conferma – per distacco – la miglior interprete italiana delle ruote grasse Martina Berta (Cse; 1h 28’53”) che conquista con un vantaggio abissale la maglia tricolore, precedendo di 4’51” Greta Seiwald (Team Rockrider; 1h 33’44”) e, di 9’49”, Giada Specia (1h 38’43”), facendo registrare nettamente anche il miglior crono sul giro. All’8° posto Martina Stirano (Rdr Italia Leynicese).

Negli Under 23 Donne, medaglia di bronzo di Nicole Pesse (Rdr Italia Leynicese; 1h 22’51”), preceduta dalla neo campionessa d’Italia Sara Cortinovis (Santa Cruz Rockshox; 1h 20’29”) e dall’argento di Lucia Bramati (Trinx Factory Team; 1h 21’13”).

Prima gara di giornata e primo podio, negli Juniores maschili, grazie a Gabriel Borre (Ktm-Protek-Elettrosystem). La gara si decide al secondo dei quattro giro, quando il bolzanino Elian Paccagnella (Junior Team SudTirol; 1h 05’28”) alza i giri a fa il vuoto alle sue spalle. Sul secondo gradino del podio si accomoda Tommaso Bosio (Trevigliese; 1h 06’40”) e, all’ultimo giro si decide la medaglia di bronzo, con Gabriel Borre (1h 07’37”) che abbandona la compagnia di Matteo Ceschin (Lee Cougan; 1h 07’46”) e conquista la terza piazza. Al 49° posto Stefano Gerbaz e 55° Giuseppe Abbate, entrambi del Cicli Lucchini. Al femminile, titolo tricolore a Elisa Lanfranchi (Ktm-Protek-Elettrosystem; 58’42”), a precedere Giada Marinoli (Ju Green; 1h 00’12”) e Marika Celestino (Scott – Libarna; 1h 00’30”); 10° Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; 1h 07’30”).

Dalle 13.30 sono in gara gli Under 23 maschile - Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem), Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli) e Yannick Parisi (Ktm-Protek-Elettrosystem) -; alle 15.30, sarà la volte degli Elite maschile, con al via Alessandro Saravalle e Giuseppe Lamastra (Silmax Racing Team).