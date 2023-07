28 LUGLIO – 30 LUGLIO 2023 VERTICAL TRAIL COURMAYEUR MONT BLANC 8a Edizione

La formula del VTMB, giunto alla 8a edizione, si annuncia spettacolare come sempre al cospetto del Monte Bianco, tre distanze che coprono tutte le esigenze dagli atleti principianti agli atleti Elìte.

Le gare: Vertical NIGHT del Pavillon (1000+), Vertical di Punta Helbronner (2000+), Trail Del Battaglione (4600+).

A queste gare si aggiunge per i più esperti e che desiderano mettersi in sfida, i challenge sulla distanza della combinata dei Vertical + il Trail del Battaglione di 60 km.

Ecco nel dettaglio le 3 gare INDIVIDUALI:

VK1 NIGHT: Vertical race di 7 km e 900m D+. La gara per tutti, fino alla stazione Pavillon della SkyWay.

Particolarità: gli atleti godranno di una vista incredibile sulla valle di Courmayeur e potranno visitare la futuristica SkyWay.

Data: venerdì 28 LUGLIO 2023, partenza ore 20:30, Via delle Forges, 3 Dolonne 7/Courmayeur

VK2: Vertical race di 11 km e 2000m D+ che toccherà l'altitudine 3.560m presso Punta Helbronner, la gara più alta d'Europa, considerata come uno dei Vertical più spettacolare al mondo! Particolarità: percorso molto tecnico e panoramico che obbliga l'atleta a correre indossando un caschetto omologato per alpinismo indossato dal Pavillon sino a Punta Helbronner.

Data: sabato 29 LUGLIO 2023, partenza ore 7:00, Via delle Forges, 3 Dolonne 7/Courmayeur

T60: Trail del Battaglione 59 km e 4600+, un trail giunto alla 3a edizione, ideato da Gigi Riz, ex Senatore del Tor Des Geants e Presidente di Trail Mountain ASD, l’ associazione che organizza l'evento.

Particolarità del Trail: gara in vero "spirito trail", sentieri poco battuti in altre gare, ristori essenziali, balisaggio minimalista. Tempo massimo per concludere la prova 16 ore.

Data: Domenica 30 LUGLIO 2023, partenza ore 5:00, Via delle Forges, 3 Dolonne 7/Courmayeur

C70 KM: CHALLENGE: VK1000+TRAIL DEL BATTAGLIONE, la prova individuale più dura, solo per atleti pronti a non risparmiarsi, ma anche desiderosi di apprezzare la natura più estrema ed incontaminata!

C80 KM : CHALLENGE: VK1000+ VK2000 + TRAIL DEL BATTAGLIONE, la prova individuale più dura, solo per atleti pronti a non risparmiarsi, ma anche desiderosi di apprezzare la natura più estrema ed incontaminata!

Tutte le gare garantiranno esperienze e fotografie memorabili sullo sfondo di due icone italiane: il Monte Bianco e SKYWAY, la funivia che sale sulla montagna più alta d'Europa, 3560 metri.

Sono attesi oltre 500 atleti al via su tutte e tre le distanze e, in aggiunta, sul vertical

VK1 saranno presenti anche “atleti speciali”, atleti amputati capitanati da Moreno Pesce del Team3Gambe e Team3GambeInSpalle capitanati da Francis Desandrè, che affronteranno il vertical di 7 km.



Trai nomi TOP RUNNER del VK2 spiccano: Stian Angernund team ASICS, vincitore ad INNSBRUCK nel campionato mondiale sulla distanza SHORT TRAIL. Si cimenterà nel VK2, a dargli filo da torcere il polivalente atleta Marcello Ugazio che ha vinto il VK2 nel 2022.

Marcello forte dei due FKT del Monte Rosa da Genova alla Capanna Margherita in 12 ore, 19 minuti e 36 secondi, e del Monte Bianco da enova al Monte Bianco 14 ore, 42 minuti e 14 secondi dovrà difendersi anche dagli atleti dell’esercito Dennis Trento e Daniel Antonioli, e atleti di lunga esperienza come il canadese Alister GARDNER, Luca

ARRIGONI team ELLERRE, Jeremy PECQUEUR team SALOMON.

In campo femminile a meno di sorprese dell’ultimo minuto spiccano i nomi di Natalia Mastrota team Vibram, Roberta JAQUIN team PEGARUN, Jessica PARDIN team LA SPORTIVA, Victoria KREUZER team ADIDAS TERREX, Emilie COLLOMB, Lisa

BORZANI che prova anche la triplette del CHALLENGE, Grace STABERG team DYNAFIT, Milly YOUNG ARCTERYX AUSTRALIA.

Sul VK1 da tenere d’occhio l’australiano Team LA SPORTIVA Matthew CREHAN , in campo femminile presenti la veterana e plurivincitrice del vertical del Monte Bianco Gloriana PELLISIER insieme alla figlia Noemi JUNOD promessa dello SKIALP, Benedetta BROGGI, Clizia VALLET, Lisa BORZANI, Marcella PONT.

Sul Trail del BATTAGLIONE il candidato alla vittoria è Guillame DENEFFE TEAM BELGIUM, 15esimo assoluto all’UTMB 170 km del 2022 e Lisa BORZANI in campo femminile.

Le iscrizioni restano aperte sulla piattaforma di www.wedosport.net sino a mercoledi 26 luglio.

A rendere l'evento VTMB contribuirà un mini Villaggio TRAIL RUNNING VTMB, in Via Delle Forges, presso il piazzale del mercato (comodo parcheggio per le macchine) di Dolonne, con la presenza dei MAIN SPONSOR del VTMB: LA CITTA’ DELL’ENERGIA, BETA UTENSILI, TRAFORO DEL MONTE BIANCO, SKYWAY.

Le gare VTMB, in particolare i Vertical, potranno essere seguite dai parenti anche in presenza, grazie alla convenzione con la SkyWay che consentirà di raggiungere le stazioni della funivia SKYWAY ad un prezzo agevolato, sono previsti, infatti, sconti per gli accompagnatori degli atleti tramite un voucher che verrà consegnato al momento del ritiro dei pettorali.

Il Trail del Battaglione potrà essere seguito in vari punti strategici della gara, Colle Licony, Colle del Battaglione, Rifugio Pavillon.

Il Trail del Battaglione è anche Campionato Italiano di ULTRA TRAIL specialità ULTRA MEDIO TRAIL patrocinato da IUTA ITALIA.

I due vertical fanno parte dei Circuiti: Defi Vertical del Tour Trail VDA