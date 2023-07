Motori: Ugo Cosentino e Vincenzo Bove brillano a Paroldo

Per la quarta gara del Campionato Regionale FMI che si è svolta a Paroldo domenica 9 luglio, in provincia di Cuneo, si sono avvertite, non solo le elevate temperature di stagione ma anche le tensioni che a grandi passi stanno scrivendo l'esito di un campionato molto combattuto.

A Paroldo si presentano Bove Vincenzo, Marco Rosso, e il veterano Ugo Cosentino tutti piloti del Motoclub Starcross MX Verrès. Bove non perde occasione per sottolineare la splendida forma che lo contraddistingue in questa fase del campionato e nelle prove cronometrate del mattino fa registrare il secondo tempo. Nella prima manche una partenza non perfetta lo vede recuperare fino alla seconda posizione. Nella seconda manche parte davanti a tutto il gruppone ( 26 piloti) ma una scivolata lo costringe all'ennesima rimonta che lo vede tagliare il traguardo in quinta posizione. A fine giornata Bove, con la somma delle due manche, salirà sul terzo gradino del podio. Il più giovane della delegazione Valdostana, Marco Rosso in sella alla sua KTM 85, termina la prima manche in sesta posizione, posizione che ripeterà nella seconda manche. Marco concluderà la giornata di gara in settima posizione assoluta.

Cosentino, il veterano della delegazione, fa registrare il secondo tempo nelle cronometrate del mattino. Parte discretamente nella prima manche ma nelle prime curve del tracciato incappa in un pilota finito a terra che lo costringe a ripartire per ultimo. Gara in recupero anche per Cosentino che lo vede tagliare il traguardo in quarta posizione. Meglio nella seconda manche che conclude in seconda posizione , risultato quest'ultimo, che lo vede salire sul terzo gradino del podio.

Cambia la Location ma non le temperature.

Domenica 16 luglio si corre a Cassano Spinola (AL). Questa volta saranno due i piloti a difendere i colori Rosso Neri, Vincenzo Bove schierato nella categoria 125 Junior e Ugo Cosentino nelle super veteran MX1.

In un circuito particolarmente impegnativo sia Bove che Cosentino, con caparbietà saliranno entrambi sul secondo gradino del podio.