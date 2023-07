Petanque: Torneo organizzato dal Savt a Saint-Rhemy

Le concours se déroulera en 3 parties, et pour chaque partie, les équipes seront formées grâce au système "Baraonda". Le coup d'envoi de la compétition sera donné à 14h30.

Clôture des inscriptions et tirage au sort à 14 heures. Il sera possible de déguster la cuisine du chef Leo Collé pour le déjeuner et le dîner. Pour plus d'informations, veuillez appeler le numéro suivant : 335.6823445.

Pour toutes informations complémentaires ou pour confirmer votre participation, veuillez contacter notre bureau au SAVT. Cet événement promet d'être une journée conviviale et compétitive pour tous les adeptes de pétanque.

TORNEO DI PETANQUE Come l'anno scorso, sabato 22 luglio 2023, presso il "Nouveau Foyer" di Saint-Rhémy-en-Bosses, si terrà un concorso di petanque riservato ai membri del SAVT e alle loro famiglie. Il concorso si svolgerà in 3 parti e, per ogni parte, le squadre verranno formate utilizzando il sistema "Baraonda". Il via alla competizione sarà dato alle ore 14:30.

Chiusura delle iscrizioni e sorteggio alle ore 14:00. Sarà possibile degustare la cucina dello chef Leo Collé sia per il pranzo che per la cena. Per ulteriori informazioni, contattare il numero: 335.6823445.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva o per confermare la partecipazione, vi preghiamo di contattare il nostro ufficio presso il SAVT. Questo evento promette di essere una giornata conviviale e competitiva per tutti gli appassionati di petanque.