La Thuile Trail, conto alla rovescia per il grande evento

Conto alla rovescia per la settima edizione di La Thuile Trail che il prossimo sabato 22 luglio vedrà sfidarsi sulle 3 distanze -25km, Maratona 42km e Ultra 70km- atleti di grande rilievo.

La Maratona è la grande novità di quest'anno. Una sfida per i runner che percorreranno gli oltre 42km su sentieri incantevoli di alta montagna in un piccolo angolo di paradiso. Alla Maratona si affiancano l’ormai classica e consolidata 25km e per gli amanti delle lunghe distanze, la 70km che condividerà parte del percorso con le altre due gare.

Tra gli oltre 400 atleti ad oggi iscritti alla gara, spiccano i nomi del team Britannico "Hour 7" che ha scelto l'evento di La Thuile per concludere il training camp di Chamonix. Tra gli atleti più quotati correranno la Maratona Tom Joly (11esimo ai Mondiali di Trail Running di Innsbruck) e Jamie Stephenson.

Sulla gara corta troviamo invece George Foster (Team Hoka - vincitore della Transgrancanaria 84K), Mattia Einaudi, Mezzofondista della società: A.S.D.Podistica Valle Varaita che ha al suo attivo diversi podi e Erik Brunod (Atletica Sandri Calvesi) già vincitore lo scorso anno del 25km, mentre tra le donne Lauren Woodwiss (Hour 7).

Sarà al via su una delle tre distanze anche Mathieu Brunod, figlio di Bruno, che ha al suo attivo diversi podi, ultimo in ordine di tempo quello del Vertical Pian Donnas.

“Manca ancora qualche giorno alla chiusura delle iscrizioni e l'obiettivo è quello di superare i 450 atleti. Quest’anno La Thuile Trail si presenta con tante novità, oltre alle due nuove distanze che si affiancano alla classica 25km, abbiamo recentemente stretto una partnership con il nuovo Vertical Road to Gran San Bernardo organizzato da Lisa Borzani e a calendario il 1^ Ottobre 2023 . Tra le iniziative che insieme abbiamo studiato anche l’opportunità per i partecipanti di La Thuile Trail di vincere due pettorali del nuovo Vertical” commenta Gianluca De Cristofaro uno degli organizzatori dell’evento.

Tra i premi in palio a fine giornata anche un pettorale del Trail del Battaglione, gara amica che si terrà a Courmayeur il 30 luglio.

Tra gli sponsor confermati, Ethics per pacco gara, ristori e recupero, Natural Boom, primo mental drink che sarà presente sul posto e fornirà bevande ai corridori e Icam con una congrua fornitura di cioccolato per gli atleti lungo il percorso, così come nel pacco gara.

Ma La Thuile Trail non è solo sport. Dalle ore 16:00, in zona arrivo, un concerto dal vivo con Philippe Milleret e Alberto Visconti, che si alterneranno con il dj-set di Francesco-C.

​Sul sito lathuiletrail.com tutte le informazioni relative ai percorsi, alla modalità di iscrizione alle tre gare e al regolamento.

Le iscrizioni chiuderanno giovedì 20 luglio 2023 alle ore 24.00.

La manifestazione è organizzata da HEY TEAM S.S.D. a r. l. in collaborazione con il COMUNE DI LA THUILE e con numerose associazioni locali.

LA THUILE TRAIL aderisce alla campagna "Io non getto i miei rifiuti" promossa da Spirito Trail per tutelare l'ambiente e la natura.

MEMORIAL EDO CAMARDELLA

LA THUILE TRAIL è Memorial Edo Camardella. Con questo evento gli organizzatori vogliono rendere omaggio al loro amico Edo, grande appassionato di montagna e membro dell’organizzazione del Trail, scomparso nel 2019 a causa di una valanga sul Monte Bianco.