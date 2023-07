Arco: Gli arcieri valdostani e numericamente svantaggiati si difendono in Coappa Italia delle regioni

L'appuntamento clou dell'arcieria italiana la Coppa Italia delle regioni dove partecipa solo il fior fiore degli arcieri. Ieri si è conclusa l’edizione 2023 ad Abbadia San Salvatore (Siena) dove erano presenti tutte le 21 delegazioni regionali che si sono confrontate in due giorni di gara.

Le squadre regionali erano composte da un massimo di 18 atleti di cui 12 per il tiro targa e 6 per il tiro di campagna. "Purtroppo noi - spiega Sergio Abbadessa, presitente FitarcoVdA - siamo sempre incompleti e quest’anno eravamo in 14 e nonostante tutto siamo arrivati penultimi lasciando dietro il Molise".

La squadra regionale era composta da 9 arcieri nel targa provenienti dalla Prince Thomas e 5 arcieri nel campagna provenienti dalla Grand Paradis, oltre ai tecnici regionali Luca Papi e Trapani Mario e naturalmente il Presidente della delegazione FITARCO Valle D’Aosta.

Sabato tutta l'Italia si è confrontata sul risultato di 72 frecce per riuscire ad arrivare 16/mi in classifica per disputare gli scontri ad eliminazione diretta.Nel pomeriggio si sono svolte le eliminatorie lasciando la fase finale delle diverse classi maschili e femminili di tutte e tre le divisioni individuali (arco olimpico, Compound e arco nudo) per l’oro e argento di domenica.

La somma poi di tutti i punti conseguiti dagli atleti della stessa regione, ha decretato la vittoria della regione Lazio, seguita da Toscana e Veneto. La Valle D’Aosta, come detto all’inizio, penultima lasciando dietro il Molise.

I migliori risultati ottenuti dagli atleti valdostani, sono stati: Rey Bruna (Grand Paradis) entrata nei sedicesimi, purtroppo eliminata ai quarti di finale; Guglielmin Henriet Geremia (Prince Thomas) entrato nei sedicesimi ma eliminato agli ottavi di finale; stessa cosa per Petigat Ester e Baccon Greta (ambedue Prince Thomas).