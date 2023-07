Atletica: Calvesi protagonista a Salerno

Una partecipazione prestigiosa e un 17esimo posto importante è quanto raccolto dal team master femminile dell’Atletica Calvesi che nel weekend ha partecipato alla finale nazionale dei Campionati di Società master, riservata ai migliori 24 club d’Italia. Una location, Salerno, a metà luglio, con temperature proibitive, ha messo alla frusta tutti i partecipanti e solo l’abnegazione e il senso di appartenenza ha portato il gruppo in divisa rossa a onorare l’appuntamento.

Una decina di iscritte, capitanate dal presidente Lyana Calvesi, si sono prestate a questo tour de force coprendo le tredici prove, mettendosi in gioco in specialità non sempre affini alla propria preparazione. Alla fine i punti sono stati 1.110 complessivi. A podio è andata Sandra Dini, altista azzurra degli anni ’80, ora SF65 capace di valicare 1m24, misura che le ha garantito il secondo posto portando in dote 98,5 punti al club. Due volte in quinta posizione Maria Luisa Finazzi, con 14m44 nel giavellotto e 8m27 nel lancio del peso.

Questi nel dettaglio i risultati delle portacolori del club valdostano. Sandra Dini (SF65) alto 1m24, lungo 3m23; Maria Luisa Finazzi (SF75) Giavellotto 14m44, Peso 8m27; Tetiana Gamera (SF40) 3000mt 10’28”40; Liana Calvesi (SF75) Disco 11m23, Martello 14m06; Maria Luigia Belletti (SF85) Disco 8m01, Martello 10m89; Carmela Vergura (SF60); Lorella Trabaldo (SF60) Giavellotto 8m95, mt 100 23”57; Mara Concolato (SF40) mt 400 1’26”15, mt 200 36”74.

A vincere il titolo italiano a squadre master femminile è stata la formazione romana della Liberatletica che ha collezionato 1.273 punti, davanti alle portacolori del RomAtletica seconde con 1263 punti, terze le rappresentanti del Santamonica Misano che hanno concluso con 1253,5 punti.