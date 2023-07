Ciclismo: Gaia Tormena seconda nell’Xce di Aalen (GER)

Finale dell’appuntamento tedesco che vede al via l’aostana e tre atlete di casa, all’interno e nel parcheggio del supermercato di Aalen, e Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) scatta subito al comando, e lo tiene per tutto il primo giro; poco dopo il passaggio sul traguardo, è superata da Marion Fromberger che, alla seconda curva, scivola e impatta contro le transenne. Gaia Tormena è brava a evitare il contatto con la tedesca a terra, ma in pratica è costretta a ripartire da ferma e vede il vantaggio accumulato sulle altre due atlete azzerato. La portacolori dei ‘Lupi’ rimane in testa e sembra poter aver partita vinta, ma nel breve rettilineo che conduce sulla linea d’arrivo, visibilmente affaticata, è supera da Lia Schrievers, che conquista il successo di tappa. Al terzo posto, distanziata, l’altra teutonica Lina Huber e, quarta, Marion Fromberger.

Gaia Tormena si era imposta nelle qualifiche contro il tempo, in 57”43, facendo meglio, per 1”71 e 2”23, di Marion Fromberger e dell’olandese Annemoon van Dienst; l’aostana s’imponeva nella prima batteria dei quarti (2’09”38) e in semifinale (2’13”90) precedendo di 34/100 proprio Lia Schrievers e conquistando il diritto di disputare la finale.

In classifica generale, Gaia Tormena, con 205 punti, allunga su Marion Fromberger, a quota 156) e terza Annemoon van Dienst (125). Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo Xce è fissato, il 13 agosto, a Oudenaarde, in Belgio.