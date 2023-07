Ciclismo: Elisa Giangrasso argento ai Campionati italiani Xco giovanili di Nave (Brescia)

Negli Allievi Donne primo anno, sfugge per meno di un minuto il gradino alto del podio a Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; 29’47”), che mette al collo la medaglia d’argento nella gara vinta da Elisa Bianchi (Flanders; 28’56”), con bronzo a Valentina Bravi (GagaBike; 29’47”). In 23° posizione Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 38’08”). Al maschile, vittoria di Michele Falciani (Ktm Alchemist; 47’40”), seguito da Giuseppe Bruno (Ciclotour; 48’12”) e da Simone Pesenti (Speed Bike; 48’26”). In 43° posizione Fabien Borre (Cicli Lucchini; 56’12”); 52° Erik Henriod (Cicli Lucchini; 57’29”); 59° Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike; 59’07”).

Negli Allievi Donne secondo anno, successo di Elisa Ferri 8Zhiraf; 29’22”), che precede Sabrina Rizzi (Jam’s Bike; 30’00”) e Sofia Bianchini (Cassina; 30’18”); 31° Kristel Arcodia (Gs Lupi Valle d’Aosta; 46’50”). In campo maschile, titolo a Elia Rial (GagaBike; 44’47”9), seguito da Filippo Massimino (Rock Bike; 56’59”) e da Filippo Cavezzan (Conegliano; 46’16”). Al 13° posto Thierry Philippot (Gs Lupi; 49’55”); 28° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; 52’23”).

Negli Esordienti Donne primo anno scudetto tricolore a Caterina Prataviera (Carbonhubo; 24’13”); 14° Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; 27’17”); 32° Arlyn Sposito (Gs Lupi; 29’57”); 36° e 37° Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 30’57”) e Martina Bosonin (Vtt Arnad; 31’00”). In campo maschile, 8° posto di Raphael Tremblan (Vc Courmayeur MB; 38’36”), nella gara che consegna la maglia tricolore a Davide Grigi (34’35”). In 13° posizione Joel Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; 39’48”); 52° Michel Careri Orange Bike Team; 45’29”).

Negli Esordienti Donne secondo anno vittoria di Nicole Righetto (Velociraptors; 21’13”). Al maschile, successo di Riccardo Fasoli (Speed Bike; 34’53”). Al 49° posto Pietro Mantasia (Xco Project – Francesconi Racing; 42’20”); 55° Marco Crocé (Xco Project – Francesconi Racing; 42’20”; 43’08”); 60° Andrea Perron (Orange Bike Team; 43’24”); 91° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB; 49’59”).