Xavier Chevrier si aggiudica la nuova “Vapelenentse” Barailler-Negra, vittoria per due al femminile

Xavier Chevrier e Federica Barailler insieme a Elisabetta Negra si sono aggiudicati l’edizione 2023 de “La Vapelenentse” gara del circuito delle martze a pià valida anche come seconda prova del campionato regionale Fidal di corsa in montagna. A Valpelline, in una serata estiva caratterizzata anche da un forte temporale, si sono ritrovati 116 agonisti, oltre ai 110 partecipanti della camminata solidale.



L’azzurro della corsa in montagna Xavier Chevrier ha dominato i 7.200 metri del nuovo percorso ideato dall’Asd Inrun. Il valdostano dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe ha chiuso in 28’40” e lasciato a 1’35” Didier Abram (Apd Pont-Saint-Martin) e a 2’01” Matteo Savin (Apd Pont-Saint-Martin). Quarta e quinta posizione per Joseph Philippot (Apd Pont-Saint-Martin, a 2’05”) e per Simone Truc (Polisportiva Sant’Orso Aosta, a 2’38”).



Successo per due nella gara femminile: le valdostane Federica Barailler (Atletica Cogne Aosta) ed Elisabetta Negra (Asd Inrun) sono arrivate insieme sul traguardo di Valpelline, con il crono di 33’41”. Terza posizione per Lucia Bellini (Lo Contrebandjé; 38’46”), a completare la top 5 sono state Federica Teppex (38’59”) e Clizia Vallet (39’03”), entrambe dell’Asd Inrun che ha organizzato la gara.



Le vittorie di categoria sono andate agli Juniores Jacopo Gregori (Atletica Monterosa Fogu Arnad) e Clizia Vallet, ai Seniores Xavier Chevrier e Lucia Bellini, ai Master A Matteo Savin e Federica Barailler, ai Master B Fabrizio Chabèrge (Polisportiva Sant’Orso Aosta) e Federica Teppex, al Master C Savino Quendoz (Polisportiva Sant’Orso Aosta) e al Master D Giorgio Noel Courthoud (Apd Pont-Saint-Martin).



A margine della gara si è anche svolta la “Camminata del cuore”, una passeggiata non competitiva di 3 chilometri organizzata per aiutare “La casa di sabbia”. Tutto il ricavato infatti sarà devoluto alla Onlus valdostana.

Sempre ieri si è svolta anche la prima delle quattro giornate dell’iniziativa Valpelline Summer Trail Camp, dedicata ai bambini dai 7 ai 14 anni e coordinata dall’esperta Elisabetta Negra.



Si chiude con un bilancio positivo la stagione organizzativa dell’Asd Inrun, che si è messa in gioco per riproporre la cronoscalata Introd-Les Combes e per rilanciare con numerose novità “La Vapelenentse”. Prosegue senza sosta invece la stagione agonistica dei numerosi atleti tesserati per la società valdostana, che tra pochi mesi inizierà a pensare al Grosjean Wine Trail, di ritorno nell’autunno 2024.