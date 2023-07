La grande giornata di Etienne Grimod agli Europei Pista di Anadia in Portogallo

Oro continentale e record mondiale nell’Inseguimento a squadre; fuori dal podio per meno di cinque decimi nel Km da fermo: in rapida sintesi il mercoledì da leoni di Etienne Grimod e della squadra azzurra impegnata nei Campionati Europei Pista di Anadia (Portogallo).

Le ruote grasse lasciano spazio alla Pista, ad Anadia, e l’Italia nella rassegna continentale Juniores e Under 23 parte in quarta. Etienne Grimod é schierato in semifinale e azzurri che conquistano la finale, a contendersi l’oro con la corrazzata Gran Bretagna. La gara decisiva vede schierati Renato Favero, Matteo Fiorin, Luca Giaimi e Juan David Serra che, in 3’53”980 fanno segnare la miglior prestazione mondiale, che vale il titolo europeo; argento ai britannici, distanti più di sei secondi dagli italiani.

Il km da fermo regala un altro oro agli azzurri, conquistato da Davide Stella (1’02”448), a precedere il belga Nolan Huysmans (1’02”449) e al tedesco Jakob Vogt (1’02”461). Quarto, a meno di 5/10 dal podio, Etienne Grimod (1’02”934).