Eleonora Foudraz e Silvia Gradizzi sono state protagoniste nella prima giornata dei Campionati Europei Under 23, in corso di svolgimento a Espoo, in Finlandia

Nella prestigiosa kermesse internazionale che si concluderà domenica 16 luglio, Eleonora si è tolta la soddisfazione di superare il primo turno dei 400 metri, correndo la batteria in 53”72 conquistando l’accesso alla semifinale, vincendo un posto tra le migliori sedici di Europa. Purtroppo meno convincente, nei 3000 siepi, è stata la prova di Silvia.

Inserita nella seconda semifinale dei 400mt, la portacolori della Calvesi ha messo tutta se stessa per reggere il doppio impegno, dopo la positiva batteria di inizio pomeriggio. Partita alla grande, la migliore allo sparo con un tempo di reazione di 0,163, la valdostana ha provato a replicare la prima prova. I passaggi dicono: 13”49 ai 100mt e 26”75 alla fine del rettilineo opposto all’arrivo; 40”82 ai 300mt, per concludere in 54”64, con una prestazione che le assegna il settimo posto e il 15esima della classifica finale. Non è venuto il personale, certamente non facile in una competizione di questa portata, ma il bilancio per quanto attiene la prova individuale è certamente lodevole.

Ora bisogna recuperare energie perché la staffetta azzurra del “miglio”, la 4x400 donne, ha buone chance di fare bene visto che tre delle quattro componenti hanno gareggiato nella prova singola si sono qualificate per la semifinale ed Eleonora è componente del quartetto. L’appuntamento è in programma per sabato 15 luglio alle 12:35 italiane con le batterie che porteranno alla finale di domenica (18:05) riservata alle migliori otto formazioni.

“Sono abbastanza soddisfatta -ci dice Eleonora-. In qualificazione ho corso vicino ai miei tempi e, escludendo il primato personale ottenuto a Modena (53”24 il 9 luglio), sono stata sui miei migliori crono. In semifinale, non posso nasconderlo, sono arrivata stanca e con poche energie e per quanto mi sia imposta di non pensarci, è evidente che non sono ancora pronta a reggere due turni a distanza di poche ore. Di possibilità di puntare alla finale ne avevo veramente poche visto il livello delle iscritte – ci dice con sincerità-. Se il programma avesse previsto le semifinali a distanza di un giorno, potevo cercare di puntare al personale, così, proprio no. Ora aspetto indicazioni dallo staff tecnico per capire la composizione della staffetta 4x400. Abbiamo il tempo per recuperare le energie e volenterose di fare bene”

Nella prima giornata è stata protagonista anche la seconda delle valdostane, la siepista di Gignod Silvia Gradizzi. L’appuntamento con gli europei under 23 non è certamente coinciso con la migliore prestazione della 21enne del Cus Pro Patria Milano. Impegnata nella seconda serie dei 3000 Siepi nel pomeriggio di Espoo la valdostana, in una gara partita “tranquilla” si è tenuta agganciata al gruppo di testa per i primi 1000 metri, conclusi in 3’24”64, correndo per lunghi tratti all’esterno, evidenziando alcuni problemi tecnici nel passaggio delle siepi a causa del nutrito gruppo di concorrenti. Nella seconda parte un progressivo calo l’ha portata a perdere posizioni scivolando progressivamente indietro pagando un distacco dalle prima che è cresciuto con l’andare della gara. 7’00”20 ai 2000 mt e un ultimo mille senza alcuna motivazione, in coda, chiudendo in 10’45”71, 28esima della classifica finale.