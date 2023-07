VII^ edizione di La Thuile Trail – 22 luglio 2023

Cresce l’attesa per La Thuile Trail che sabato 22 luglio, a La Thuile, in Valle d’Aosta, andrà in scena con le sue tre gare: la classica 25 km, l’Ultra Trail di 70 km e la Maratona di 42 km. Tutto è pronto per una sfida spettacolare.

Tutto è pronto per LA THUILE TRAIL, settima edizione dell’evento di trail running che si svolgerà a La Thuile il 22 luglio. Previste tre gare, la classica 25 km, e due novità, una Maratona da 42 km vera e propria new entry dell’evento e una implementazione dell’Ultra che quest’anno gli organizzatori hanno portato a 70 km.

Ultime rifiniture ai tre tracciati per la massima sicurezza dei concorrenti. I percorsi, che partono da un’altitudine di 1.441 metri e arrivano fino 2.848 metri, sono immersi in uno scenario naturale di straordinaria bellezza.

Da una parte il panorama sulle creste del Monte Bianco e dall’altra il Massiccio del Rutor con l’omonimo ghiacciaio che risplende sulla vallata. Tutto intorno immensi prati verdi e morene sulle quali la flora, al culmine della fioritura, disegna suggestivi giochi di colori e dove spesso si possono intravvedere stambecchi, caprioli, marmotte, mentre alzando gli occhi al cielo, se si è fortunati, è possibile ammirare gipeti e aquile in volo. Percorrendo i sentieri del trail si incontrano anche resti di fortificazioni e trinceramenti che ricordano cruenti scontri bellici e testimonianze dell’epopea mineraria di La Thuile, la cui attività estrattiva, dalla fine dell’800 agli inizi anni 50, è stata una preziosa risorsa economica per la comunità.

I TRACCIATI DELLE TRE GARE

Le tre gare partiranno da piazza Cavalieri Vittorio Veneto nel centro di La Thuile, luogo nel quale è previsto anche l’arrivo.

Il tracciato del TRAIL 25 km (dislivello positivo di circa 1.500 metri), che parte alle 8:30, si inerpica nella boscaglia, passa per la bellissima e panoramica “balconata” per arrivare il Rifugio Deffeyes che si trova proprio al di sotto del ghiacciaio del Rutor.

Il percorso prosegue verso il Vallone di Bellacomba e i laghi della Tchuielletta per scendere verso il traguardo attraverso i boschi che d’inverno ospitano le famose piste da sci del comprensorio Espace San Bernardo.

Il percorso dell’ULTRA TRAIL quest’anno è più lungo perché gli organizzatori l’hanno portato da 60 a 70 km aumentando anche il dislivello positivo fino a circa 4.000 metri per una sfida ancora più avvincente e adrenalinica.

La partenza dell’ULTRA TRAIL è alle 5:00 e prevede nella prima parte lo stesso percorso della 25 km per proseguire con la seconda parte verso il Vallone di Youla, aggirare il Mont Nix e con una lunga diagonale arrivare in quota al Colle del Berrio Blanc, l’altitudine più alta del percorso (2.848 m), dove il sentiero si snoda lungo una spettacolare cresta con vista sul Monte Bianco.

La gara poi prosegue verso Col Chavanne su sentieri incantevoli e inesplorati che conducono al Colle di Bassa Serra e, dopo aver lambito i pittoreschi laghi Tormotta e Verney, arriva al Colle del Piccolo San Bernardo, punto dal quale comincia la lunga discesa finale che riporta i concorrenti all’arrivo a La Thuile.

La MARATONA parte alle 7:30. Questa gara è la new entry della VII edizione di LA THUILE TRAIL. 42 km con dislivello positivo di circa 2.400 metri su sentieri tecnici e sterrati di alta montagna. La sfida entra subito nel vivo con una salita di 1.700 metri nei primi chilometri di gara. Questa salita dal paese di La Thuile punta direttamente verso il Vallone di Youla e prosegue sulla seconda parte del tracciato della 70 km fino all’arrivo. Nell’agenda della giornata anche la musica dal vivo. Dalle ore 16:00 nel parterre di arrivo sono previsti il concerto di Philippe Milleret & Alberto Visconti e il DJ Set di Francesco-C. Sul sito lathuiletrail.com tutte le informazioni relative ai percorsi, alla modalità di iscrizione alle tre gare e al regolamento.

Le iscrizioni chiuderanno giovedì 20 luglio 2023 alle ore 24.00. La manifestazione è organizzata da HEY TEAM S.S.D. a r. l. in collaborazione con il COMUNE DI LA THUILE e con numerose associazioni locali.

LA THUILE TRAIL aderisce alla campagna "Io non getto i miei rifiuti" promossa da Spirito Trail per tutelare l'ambiente e la natura.

MEMORIAL EDO CAMARDELLA LA THUILE TRAIL è Memorial Edo Camardella. Con questo evento gli organizzatori vogliono rendere omaggio al loro amico Edo, grande appassionato di montagna e membro dell’organizzazione del Trail, scomparso nel 2019 a causa di una valanga sul Monte Bianco.

Canali social: INSTAGRAM lathuiletrail - FACEBOOK @LaThuileTrail - TELEGRAM https://t.me/lathuiletrail Video official https://youtu.be/ArixTZofBLs