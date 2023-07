Sofia Guichardaz convocata per gli EYOF di Maribor in Slovenia

Il Cross country di MontainBike entra per la prima volta nel programma del Festival Olimpico Europeo giovanile, con l’Italia rappresentata da due atleti e una di questi e valdostana: Sofia Guichardaz è stata infatti convocata per la rassegna in programma a Maribor (Slovenia).

“Il grande plauso, mio e di tutto il Comitato regionale – commenta la presidente Francesca Pellizzer – va a Sofia, per il grande e prestigioso traguardo raggiunto. Se permettete l’ironia, la Valle d’Aosta delle due ruote è dappertutto: quest’anno, frutto del grande lavoro fatto nelle stagioni precedenti da parte di tutti i sodalizi, abbiamo raccolto risultati di assoluto prestigio, considerato soprattutto che siamo una regione piccola, con numeri piccoli: dalla MountainBike in tutte le sue sfaccettature – Xco, Xcc, Xce, Enduro, Trial -, dalla Strada alla Pista, presenti in tutte le massime rassegne internazionali, Mondiali e Europee. La stagione entra nel culmine, e i nostri atleti sono alla vigilia dei Campionati italiani di molte discipline, e da domani saremo sulle strade della nostra regione a seguire i protagonisti del Giro della Valle d’Aosta. Un movimento in grande fermento, sia per i risultati sin qui raccolti, sia per le manifestazioni organizzate sul nostro territorio.”

Sofia Guichardaz (Xco Project – Francesconi Team), insieme all’emiliano Elia Rial (GagaBike), sarà impegnata il 25 luglio nelle prove del tracciato e, il giorno successivo, in gara. Sofia Guichardaz sarà alla Malpensa nel pomeriggio del 21 luglio e, insieme agli altri azzurri del Ciclismo, volerà a Maribor il giorno successivo.

MountainBike

Al Pré de Pascal di Courmayeur, all’arrivo in quota della funivia della Val Veny, mercoledì 13 luglio, ad attendere la conclusione della seconda tappa del Giro della Valle d’Aosta, andrà in scena la prima tappa dello Young Skill Champions – circuito valdostano di abilità riservato alle categorie Esordienti e Allievi, organizzato dal Vc Courmayeur MB, in collaborazione con il Comitato valdostano della Fci.

Tre le tappe del circuito: dopo Pré de Pascal, il 27° agosto sarà la volta di La Salle (all’interno del Tour des Salasses) e il 15 ottobre, a Pré-Saint-Didier, in abbinata al Grand Prix Giovanissimi. Al termine di ogni prova, la vestizione della maglie (per categorie) e, nell’ultima tappa, la premiazione, oltre che degli atleti, delle tre migliori società. Il ritrovo per la prima tappa è alle 11, in piazza Abbé Henry, in centro a Coumayeur; poi, la sfilata dei concorrenti per le strade della cittadina ai piedi del Monte Bianco per raggiungere la partenza della funivia per il trasferimento sulla zona di gara al Pré de Pascal.