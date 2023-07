Nuovo FKT per Nadir Maguet sulla via normale delle Grandes Jorasses

Nadir “Mago” Maguet, l’uomo dei record a 8 giorni dallo stratosferico successo alla Skymarathon Sentiero 4 Luglio che ha lasciato di stucco la comunità dei “corridori del cielo” visto che ha letteralmente demolito il precedente primato gara di Mario Poletti che durava da 20 anni, questa mattina il polivalente atleta di Torgnon è tornato a fare parlare di se con una nuova impresa alpinistica. Stampando un crono di 3h19’00” ha fatto registrare il nuovo FKT (Fastest Known Time) sulla via normale delle Grandes Jorasses.





Dalla località Planpincieux (Courmayeur-Val Ferret) alle ore 6.00 è partito per stabilire questa impresa alpinistica in velocità attraverso la via normale che porta alla Punta Walker (4.208m) delle Grandes Jorasses; la più alta di questa iconica cresta del massiccio del Monte Bianco. Un up&down senza respiro che lo ha portato a battere il precedente best time risalente al 1993 quando Alfredo Mammoliti fermò il cronometro con il tempo di 4h03’26”.



Il “Mago” è partito in assetto running fino in prossimità del Rifugio Boccalatte, superando circa mille metri di dislivello con il tempo di 40 minuti. Da qui la scelta di passare ad un assetto alpinistico, scortato dal compagno di cordata Davide Cheraz che lo ha accompagnato per circa 300 metri nel tratto più crepacciato.



Sul canale Wimper fino ad arrivare alle pendici del seracco pensile delle Grandes Jorasses, Maguet ha proseguito in solitaria per poi raggiungere la vetta Walker(4.208m), dove è transito in 2h17’.



Dopo un abbraccio in vetta con la Guida Alpina Marco Camandona è iniziata la sua ridiscesa verso il punto di partenza.