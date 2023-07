Mercoledì 12 luglio torna la “La Vapelenentse”

Mercoledì 12 luglio, a Valpelline, si correrà La Vapelenentse, seconda prova del Campionato regionale di corsa in montagna Fidal e tappa del calendario delle martze a pià. Sul nuovo percorso, disegnato in gran parte su sentieri - anche tecnici - sono attesi diversi podisti valdostani, pronti a sfidarsi nella gara organizzata per la prima volta dall’ASD Inrun.

Oltre 150 gli iscritti attuali, equamente suddivisi tra competitiva di 7 chilometri (dislivello positivo di 200 metri) e passeggiata non competitiva e a scopo benefico. Ultime ore per potersi iscrivere sul sito di irunning.it, aperto fino alle ore 24 di lunedì 10 luglio. Per ragioni organizzative non verranno accettate iscrizioni sul posto.



Confermato il programma dell’evento: alle 18 via alla non competitiva, 60 minuti dopo toccherà agli atleti, molti dei quali già arrivati alla scoperta del nuovo percorso. A seguire premiazioni, street food e dj set con dj Roy per una serata musicale inserita nel programma di Valpelline Music Summer organizzato dal comune di Valpelline.

Durante la serata verrà inoltre assegnato il premio Grand Prix Technosport, riservato ai concorrenti che hanno partecipato ad almeno una delle quattro tappe del circuito Soirée Vertikal, alla cronoscalata Introd - Les Combes e a “La Vapelenentse”.

ELENCO ISCRITTI ATTUALE