Al Gran Trail Courmayeur trionfa l’Emilia-Romagna con Corsini, Galeati e Reggidori

1500 atleti provenienti da 40 nazioni, entusiasmo ed emozioni per un’undicesima edizione che regala finalmente una giornata di gloria all’Emilia-Romagna con un tris di prestigio su tutte e tre le gare: la GTC100, la GTC55 e la GTC30.

GTC100 Simone Corsini batte Franco Collé, Lisa Borzani domina

Nomi di alto livello nella gara regina, con un’emozionante partenza con le luci delle frontali alle ore 22 da piazza Abbé Henry e vissuta in particolare sulla sfida tra i due habitués delle gare di VDA Trailers, Simone Corsini e Franco Collé. Dopo una notte trascorsa tra nebbia e pioggia a farsi compagnia, l’emiliano classe 1992 ha deciso di voler mantenere lo scettro conquistato l’anno scorso lanciando l’allungo decisivo su Collé e Augrit tra il Mont Fortin ed il Rifugio Elisabetta, incrementando ulteriormente il suo vantaggio man mano che passavano i chilometri. Una gara perfetta per Corsini, che ha dimostrato di avere più benzina del valdostano che ha dovuto riconoscere la superiorità dell’avversario. Simone Corsini ha quindi vinto in 15h02’36”, abbassando di circa 8 minuti il suo tempo dell’anno scorso, mentre Franco Collé, trionfatore nel 2018, ha fermato il cronometro in 15h29’13”. Terzo posto per lo svizzero Nico Lacher, “spuntato” tra i pretendenti alla vittoria finale alle prime luci dell’alba e terzo in 16h19’15”.

“Vincere fa sempre piacere, farlo a Courmayeur è poi un’emozione particolare – commenta Corsini. Oggi è stata dura, correre insieme a Collé è stato molto impegnativo ma anche un bello stimolo. Nella discesa del Col de la Seigne sono riuscito a cambiare passo e andare via”. Una sfida, quella con Collé, che potrebbe ripetersi a settembre: “Non scherziamo, al Tor des Géants comanda Franco, ma mai dire mai”.

Ha invece fatto gara a sé Lisa Borzani, terza l’anno scorso e già vincitrice nel 2019, autrice di un’autentica prova di forza che la pone al 7° posto della classifica assoluta. Anche lei ha deciso di ingranare la quarta nella notte, seminando Melissa Paganelli, l’anno scorso prima nella GTC55 e seconda al Tor des Géants. Borzani, che il TOR lo ha vinto due volte, è arrivata in solitaria in 17h28’31”, infliggendo alla bergamasca un vantaggio di circa un’ora (18h55'23"). Sale sul podio anche la tedesca Basilia Förster, terza in 19h32'45".

“Oggi è andata bene, sono contentissima di essere riuscita a fare quello che ho fatto – spiega Borzani. Nella notte siamo rimaste insieme io e Melissa per i primi 30 km, poi ho provato a correre sulla salita del Col d’Arp ed è andata bene. Il meteo è stato un po’ bizzarro, in quota faceva freddo e sotto un caldo pazzesco”.