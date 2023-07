ciclismo: Gabriel Borre e Andreas Vittone bronzo con l’Italia nella Team relay di Anadia

Il Ct Mirko Celestino sceglie di schierare quattro Juniores e due Under 23, scelta che lo ripaga in pieno. Nel primo giro l’Italia (Gabriel Borre; 10’38”)) cambia in settima posizione – insieme Repubblica Ceca, Austria e Danimarca -, con il valdostano che cede meno di 40” agli imprendibili Thomas Litscher (10’00”; Svizzera) e Adrien Boichis (10’12”; tra gli U23 più in condizione della stagione). Testimone che passa a Elian Paccagnella, Elisa Lanfranchi e Sara Cortinovis, che portano gli azzurri in quinta posizione; penultima frazione affidata a Valentina Corvi, che riporta l’Italia a lottare per le medaglie: con la Danimarca ormai irraggiungibile, Andreas Vittone, il francese Mathis Guay e lo svizzero Finn Treuder si giocano le due posizioni sul podio. La Danimarca (Gustav Pederse, Withen Philipsen, Julie Lillelund, Sofie Pedersen, Malene Degn e Sebastian Carstensen) conquista l’oro continentale transitando sotto lo striscione d’arrino in 1h 06’04”. Per l’argento, e per soli due secondi, la spunta la Francia (Adrien Boichis, Julien Hemon, Noemie Garnier, Line Burquier, Anaïs Moulin e Mathis Guay; 1h 07’00”), con terza l’Italia di Andreas Vittone (10’06”; quinto tempo di giornata), in 1h 07’02”).

MountainBike

Campionati italiani Xcc giovanili, ieri pomeriggio, a Chies d’Alpago (Belluno), con soli atleti del Cicli Lucchini al via. Negli Allievi Donne, scudetto a Elisa Pontara (Giomas; 10’45”). Al maschile, successo di Federico Brafa (Biassono; 8’49”); 26° Alessandro Fantone (10’08”); 34° Fabien Borre (10’35”); 42° Erik Henriod (10’58”).

Negli Esordienti Donne, gradino alto del podio a Mariachiara Signorelli (Monticelli Bike; 10’28”). In campo maschile, vittoria di Raffaele Armanasco (9’07”); 35° Matteo Abbate (11’02”); 37° Christian Faita (11’03”); 41° Sebastian Amadei (11’12”).



Pista

Campionati Europei Pista Juniores/Under 23, dall’11 al 26 luglio, ad Anadia (Portogallo). Tra i selezionati dal Ct Dino Salvoldi anche Etienne Grimod (Pool Cantù Gb Team).