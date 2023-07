Biathlon: il Progetto Children in allenamento atletico a Bionaz

Primo appuntamento con il Progetto Children del settore Biathlon, l’8 luglio, a Bionaz, con un allenamento atletico e sessioni di tiro con gli skiroll.

Con l’allenatore Thierry Brunier: Elodie Christille (Sc Brusson), Anna Beltramelli (Sc Champorcher), Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes), Vittoria Sesone (Sc Gran Paradiso), Kristel Barailler, Mattia Bétemps, Edoardo Scagliarini (Sc Bionaz Oyace), Erwin Barrel (Sc Valgrisenche), Jody Vittaz, André Contoz, Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes).





Scialpinismo

Allenamento sciistico sul ghiacciaio di Plateau Rosa, a Cervinia, il 13 luglio, del Progetto Children di Scialpinismo. L’allenatore Emanuel Conta sarà al lavoro con: Eleonora Travaglini (Sc Gran Paradiso), Eleonora Pieiller (Sc St-Barthélemy), Giulia Framarin, Marisol Berger, Alessandro Iacubovici, Pietro Natrella (Sc C. Gex), Christophe Federico e Olivier Roullet (Sc Valgrisenche), Samuel Conta, Fabio e Samuel Pallais, Hervé Plater (Sc Saint- Barthélemy), Elisa Framarin (Sc Courmayeur MB). Con il gruppo del Progetto Children anche la squadra Asiva sarà al Plateau Rosa il 13 luglio: con dall’allenatore Emanuel Conta: Alice Maniezzo, Clizia Vallet, Gabriele De Pieri, Elia Demicheli, Davide Gadin (Sc C. Gex). Squadra che sarà impegnata anche, il 10 luglio, a La Salle (skiroll), Morgex/La Salle il 12 (atletico) e il 14, in Valdigne (atletico e bicicletta).

Sci nordico/Biathlon

“Sky Everywhere”, progetto promosso dalla Fisi e rivolto alle categorie Cuccioli e Ragazzi del Fondo sbarca in Valle d’Aosta. Quattro giornate d’incontro a carattere territoriale, per coinvolgere tutte le zone e i tesserati della ragione. Si parte il 12 luglio, al campo sportivo di Villeneuve; poi, il 15, nella pista di skiroll di Bionaz, il 19, a Rapy di Verrayes e, il 22 luglio, al centro Fondo di Brusson; i referenti del progetto sono Laura Sciarpa e Edoardo Boscardin.

CdM Biathlon

Squadra maschile Milano-Cortina 2026 di Biathlon in raduno, dall’8 al 20 luglio, a Bessans (Francia). Tra i convocati, con Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel, anche Didier Bionaz e David Zingerle (Cse); nello staff tecnico Fabio Cianciana.