A Breuil-Cervinia una settimana dedicata ai giovani golfisti

Il futuro del golf italiano torna a competere sul green di Breuil-Cervinia, che per la quarta volta ha il piacere di ospitare il Campionato Nazionale under 14. La località valdostana si prepara ad accogliere i migliori talenti d’Italia, pronti ad affrontare le gare individuali e a squadre di prossima settimana.



Sul campo del Golf Club del Cervino, il più alto d’Italia, sono attesi 140 giocatori che da martedì 11 a giovedì 13 luglio si contenderanno i titoli nazionali individuali. Le 46 giocatrici e i 96 giovani impegnati nella gara maschile effettueranno tutti le prime due giornate; nella terza è invece previsto il taglio per la tornata conclusiva: solo le migliori 30 ragazze e i primi 54 ragazzi accederanno al green.



Dopo le gare individuali, il Campionato nazionale under 14 - approdato nella Valtournenche già nel 2018, 2019 e nel 2022 - proseguirà venerdì 14 e sabato 15 luglio con le prove a squadre: in campo tre giocatori per ogni circolo, con i migliori due risultati che serviranno a stilare la classifica finale.



L’evento giovanile di golf, inserito nel calendario nazionale della Federazione Italiana Golf, è sempre particolarmente apprezzato dalla località turistica, che per una settimana accoglierà un gran numero di persone. Ogni anno infatti le strutture ricettive di Cervino Ski Paradise fanno registrare ottime presenze, grazie anche ai numerosi tecnici, appassionati e accompagnatori al seguito.