La Nazionale XCO in raduno a Pejo

Nazionae Cross Country avvia domenica la preparazione al Mondiale di Glasgow con un raduno, programmato fino al 31 di luglio grazie all'ospitalità del Rifugio Lo Scoiattolo, in Val di Sole, da anni indiscusso punto di riferimento in Italia per la mountain bike ai massimi livelli, tappa fissa di Coppa del Mondo e già sede di tre Campionati del Mondo, e da quest'anno scelto come centro di preparazione della Nazionale di Cross Country MTB in vista dei Campionati del Mondo di agosto e dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Agli ordini del CT Mirko Celestino, gli azzurri di Cross Country sfrutteranno in particolare gli allenamenti in altura con una ricchissima offerta di percorsi MTB e potendo contare su un’accoglienza studiata su misura per gli sportivi e gli amanti della vita attiva grazie alla collaborazione con le Terme di Pejo, che metteranno a disposizione degli atleti il meglio di trattamenti e percorsi dedicati agli sportivi.

Al raduno sono stati convocati su indicazione del Commissario Tecnico Mirko Celestino:

BERTA MARTINA - SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM

BRAIDOT DANIELE - CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA

BRAIDOT LUCA - SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM

COLLEDANI NADIR - SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM

CORTINOVIS SARA - SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM

SPECIA GIADA - WILIER‑PIRELLI FACTORY TEAM XCO

TEOCCHI CHIARA - KTM ‑ PROTEK ‑ ELETTROSYSTEM

VITTONE ANDREAS EMANUELE - KTM ‑ PROTEK ‑ ELETTROSYSTEM

ZANOTTI JURI - TEAM BMC